«Есть испанские, а наших нет» 12 27.09.2018, 21:09

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Почему торговые сети продают импортные яблоки, когда небывалый урожай своих.

Фермеры и садоводы говорят, что они в этом году собрали небывалый урожай яблок. Тем не менее прилавки белорусских магазинов завалены этими фруктами из Польши, Чили, Франции, Испании и других стран, а наших — один-два сорта. А в некоторых, рассказывают покупатели, и вовсе нет отечественных яблок. Tut.by узнал, зачем магазины покупают импортные фрукты, если у нас много своих.

Покупатели заметили, что в минских магазинах есть огромный ассортимент импортных яблок из разных стран, а фруктов отечественного производства в лучшем случае 1−2 сорта. Это притом что в этом году в Беларуси хороший урожай яблок. Кроме того, цена на некоторые зарубежные яблоки (в частности, польские) ниже чем на наши.

— В продуктовом возле моего дома на Партизанском проспекте белорусских яблок нет. Выбор большой, но все импортные, — рассказывает минчанка Анна.

Еще одна покупательница не нашла в продаже наших яблок в одном из универсамов в Серебрянке.

— Есть испанские, есть польские, а белорусских нет, — говорит минчанка Ольга. — Хотя осенью они иногда еще бывают. А вот зимой — сплошная Польша.

Журналисты зашли в несколько магазинов и изучили ассортимент яблок. В «Рублевском» на Уманской они нашли несколько сортов отечественных фруктов по 1,49 и 1,69 рубля за килограмм. Кроме них, в магазине оказалось с полдесятка импортных — из Франции по 3,99 рубля, польские по 2,49 рубля, из Чили по 3,99 рубля и другие. Кстати, были и дешевые польские по 1,29 рубля.

В «Брусничке» на проспекте Дзержинского был один сорт белорусских яблок — зеленые, по 75 копеек, и польские — по 99 копеек.

Зачем же торговые сети импортируют яблоки, если в этом году и белорусских валом?

— Импортные яблоки у нас сортовые, крупнокалиберные. В Беларуси такие не выращиваются, по крайней мере, сейчас предложений нет, — пояснила нам администрация одной из торговых сетей Минска. — Может, они появятся к октябрю, когда будет собран урожай более поздних яблок. На данный момент белорусские яблоки — это некалиброванные, некрупных калибров. Мы хотим предложить покупателю больший ассортимент, чтобы у него был выбор не только белорусских яблок, но и импортных.

В торговой сети говорят, что отечественные яблоки у них самые дешевые. Если получается, что польские дешевле, то дополнительно снижают цену. В продаже они есть практически до мая — здесь зависит от урожайности года.

— В этом году, вероятно, наши яблоки будут в продаже и позже, — сказали представители торговой сети. — Мы держим в ассортименте белорусские яблоки, пока нам их предлагают фермеры. Как только фрукты заканчиваются в хранилищах, они исчезают и с полок магазинов. Но до тех пор, пока есть предложение, наши яблоки у нас продаются.

«На полках может быть от одного до трех наименований белорусских яблок»

В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома заверили, что во всех магазинах отечественные яблоки должны быть. Их наличие в торговых сетях тщательно контролируется.

— Есть постановление МАРТ о перечнях товаров, которые должны быть в магазинах. В зависимости от площади торгового объекта на полках может быть от одного до трех наименований белорусских яблок, — рассказывает Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. — В Минские торговые сети яблоки поставляются из УП «Партизанское». Кроме того, эту продукцию магазины могут закупать у всех сельхозпроизводителей республики по прямым хозяйственным договорам.

По словам Нины Емельяновой, недавний мониторинг показал, что во всех крупных торговых сетях отечественные яблоки есть.

— Если в магазине нет белорусских яблок, можно поинтересоваться у администрации почему. Скорее всего, они есть, просто их разобрали в зале, а новые еще не выложили, — пояснила начальник главного управления.

Раньше магазины могли делать большую надбавку на импортные яблоки, чем на белорусские. Теперь этот вопрос властями не регулируется. Поэтому «сейчас отсутствует стимул для магазинов продавать импортное, а не белорусское».

— Вопрос с надбавками оставили на усмотрение продавцов, — говорит начальник главного управления. — У Мингорисполкома и облисполкомов есть право при наличии определенных условий вводить ценовое регулирование на плодоовощную продукцию и яблоки. Но сейчас предпосылки отсутствуют.

К слову, отсутствие в некоторых магазинах белорусских яблок зимой и весной многие связывают именно с тем, что они якобы долго не хранятся. Тем не менее в институте плодоводства заверили, что у нас выращивается довольно много сортов яблок, которые могут храниться до следующего сезона.