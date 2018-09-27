В Польше формируется 13 бригад Войск территориальной обороны 27.09.2018, 20:40

Еще четыре будут созданы.

В Польше 27 сентября отмечается День Войск территориальной обороны, передает «Радио Польша».

В Варшаве, на площади Юзефа Пилсудского, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, обращаясь к служащим войск, заявил, что правительство строит Польшу с сильной армией: «То, что вас становится все больше, то, что вы все более эффективны, все ближе к людям, повышает оперативные возможности по обороне польской территории. Вы являетесь гордостью Войска Польского. Я знаю, насколько глубок в вас наш польский патриотизм. Хочу вас за это искренне поблагодарить».

Польское государство и польское общество могут рассчитывать на вас, — добавил Матеуш Моравецкий, обращаясь к служащим войск территориальной обороны. Он также выразил благодарность министру национальной обороны Мариушу Блащаку за превосходное управление военным потенциалом страны.

Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что дата 27 сентября неслучайно была выбрана в качестве праздника, и напоминает о создании в этот день структур Польского подпольного государства в годы Второй мировой войны: «21 месяц назад начался процесс формирования Войск территориальной обороны. Сегодня формируется 13 бригад, еще четыре будут созданы. Войска территориальной обороны связаны с традицией Армии Крайовой, несломленных солдат».

Во время торжества по поводу Дня Войск территориальной обороны было подписано соглашение о сотрудничестве между командующим Войск территориальной обороны генералом Веславом Кукулой и командующим Пограничной службой генералом Томашем Прагой.

Отличившиеся в службе солдаты были отмечены наградами и материальными вознаграждениями.