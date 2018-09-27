Экс-форвард БАТЭ: Анатолий Капский умел дарить счастье людям 27.09.2018, 20:28

Анатолий Капский

Когда БАТЭ впервые стал чемпионом в 1999-м, Виталий Кутузов получил от Капского машину.

Экс-форвард БАТЭ Виталий Кутузов в интервью "Прессболу" рассказал, что руководитель борисовского клуба Анатолий Капский умел дарить людям счастье.

- Когда БАТЭ впервые стал чемпионом в 99-м, ты получил от Капского машину.

- Ну, не лично от него — насколько помню, от фирмы “Сталкер”. На чествовании в борисовском Дворце культуры. А вообще это было большое... “successo”!

- Что?

- Успех по-итальянски: вот ведь не смог сразу по-русски слово подобрать... Имею в виду, конечно, не автомобиль — завоевание золота. Важнейшее событие, сопровождавшееся непередаваемыми эмоциями. Вот на их фоне мне, наверное, и сделали серьезный по тем временам сюрприз. Это сейчас он выглядит копеечным — ясно, что у ребят из БАТЭ гораздо лучшие условия и премии, чем были у нас. А тогда машина — шикарный подарок! Для меня это было счастье — Анатольич умел дарить его людям.

- По-моему, “Лада”?

- Да. “Восьмерка” или “девятка” — не помню: у меня даже прав не было... Потом ее продали кому-то, а я использовал деньги на другие нужды.