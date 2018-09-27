Стало известно, когда в Минске включат отопление 27.09.2018, 21:29

Был учтен прогноз погоды.

Отопление на объектах социальной сферы Минска - в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, госархивах и библиотеках - начнут включать с 28 сентября. Соответствующее решение принял Мингорисполком, учитывая неблагоприятный прогноз погоды, сообщили БелТА в пресс-службе Мингорисполкома.

С 1 октября потеплеет в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах. Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.

На это время организуется дежурство персонала. При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим отапливания.

При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления. В прошлом году отопительный сезон стартовал 3 октября. 9 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах. Как сообщалось, в целях правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя отопление включается постепенно.

Сначала тепло приходит на объекты социальной сферы, затем в жилые дома, причем полное включение отопления в жилфонде происходит в течение четырех-пяти дней. В последнюю очередь отопление включают в административных зданиях.