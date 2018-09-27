Полиция получит неограниченный доступ к банковским счетам россиян 7 27.09.2018, 21:45

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Информацию, составляющую банковскую тайну, сможет запрашивать любой участковый.

МВД России приступило к разработке поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые существенно ограничат применение банковской тайны на территории РФ, пишет сайт finanz.ru.

Согласно проекту, опубликованному на портале правовой информации, доступ к данным о банковских счетах и вкладах физических лиц, операциях юрлиц и индивидуальных предпринимателей, получит широкий круг сотрудников полиции до возбуждения уголовного дела.

Сейчас запрашивать такие сведения в отношении лиц, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми, могут лишь следователи. Для этого им требуется предварительно получить согласие главного следственного органа. Закон же предлагает дать соответствующие полномочия дознавателям - то есть служащим в ранге участковых и оперуполномоченных.

По действующему законодательству они могут получать сведения только в отношении граждан, проходящих по уголовным делам. Причем порядок доступа неоправданно долгий, аргументирует МВД: запрос должен согласовать прокурор, на что требуется в среднем около суток (а в Москве - до 7 суток), затем его рассматривает суд, которому в столице иногда требуется до двух месяцев.

Наконец, еще три месяца дается банку на исполнение решения суда.

Это "затягивает сбор доказательств и затрудняет установление виновных", сетует МВД: в прошлом году по 2857 уголовным делам возникла потребность в получении информации из банков, но справки не запрашивались из-за отсутствия у полиции таких полномочий.

При этом преступления, связанные с движением денежных средств по счетам, также отнесены к подследственности именно дознавателей, подчеркивают авторы проекта: в 2017 году в производстве находилось 47 037 таких уголовных дел.

"Предоставление дознавателям доступа к такой информации повысит процент возмещаемости ущерба виновными", - говорится в проекте.

По планам МВД законопроект должен вступить в силу в декабре 2019 года.