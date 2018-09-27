Светлана Куделич: Паспорт с «Погоней» на обложке? Просто я знаю историю своей страны 27.09.2018, 22:55

Белорусская бегунья любит дискутировать на разные темы.

Белорусская бегунья Светлана Куделич в интервью "Прессболу" рассказала, что интересуется историей своей страны.

- Кстати, обнаружил в вашем «Фейсбуке» фото паспорта — с "Погоней" на обложке.

- Просто я нормальный образованный человек, который интересуется историей своей страны. Иногда собираемся с Алиной и Сашей Линником и дискутируем на разные темы.