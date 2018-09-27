«Купалинку» выставили на продажу 3 27.09.2018, 21:57

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Начальная цена продажи акций определена в 1,85 миллиона рублей.

Объявлен конкурс по продаже принадлежащих государству акций открытого акционерного общества «Купалинка».

На продажу выставляется пакет в 84,4% акций ОАО «Купалинка». Начальная цена продажи акций определена в 1,85 млн. рублей. Задаток для участия в конкурсе составляет более 563 тыс. рублей, сообщает belmarket.by.

Победитель конкурса должен будет в течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи внести в уставной фонд акционерного общества не менее 10 млн. рублей. 5,2 млн. рублей из них должны быть потрачены на обновление основных средств, включая производственное оборудование. 4,8 млн. рублей должны пойти на пополнение оборотных средств.

Кроме того, согласно инвестдоговору, экспорт продукции в 2021 году должен составить не менее 3 млн. долларов. Объем производства должен вырасти на 20% в сравнении с 2018 годом. До конца 2021 года покупатель обязан создать не менее 40 дополнительных рабочих мест по сравнению с существующим на дату заключения договора купли-продажи акций. Среднемесячная зарплата на ОАО «Купалинка» должна в 2019-21 года быть не ниже средней по отрасли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября.

ОАО «Купалинка» находится в Солигорске. Оно занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей.