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В Москве проходит бессрочная акция протеста

  • 27.09.2018, 22:03
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Фото: vl.ru

Десятки россиян вышли на Тверской бульвар.

В Москве проходит акция «бессрочный протест». Как передает «Новая газета», сегодня активисты вышли на Тверской бульвар, они медленно ходили по пешеходному переходу по кругу.

В акции участвуют примерно 30 человек. У них появилась информация о том, что едут автозаки, поэтому активисты переместились к переходу на Большой Никитской улице.

В настоящее время, по словам журналистов, активисты находятся у официального магазина фирмы Apple, где 28 сентября стартуют продажи новой модели IPhone. Участники «бессрочного протеста» раздают брошюры, агитируют людей, стоящих в очереди за IPhone.

Напомним, на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек 10 сентября заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста они также решили устроить пикник.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщал о более тысячи задержанных по всей России.


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