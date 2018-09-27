Последнее доказательство в деле Скрипалей ведет в Кремль 7 27.09.2018, 22:42

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Bellingcat и The Insider представили неопровержимые доказательства участия Кремля в атаке в Солсбери.

Россиянина Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в причастности к попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей, на самом деле зовут Анатолий Чепига, пишет Инго Маннтойфель для «Немецкой волны».

Это утверждение, опубликованное британско-российской расследовательской группой Bellingcat / The Insider и подкрепленное многочисленными доказательствами, может показаться лишь небольшим фрагментом головоломки под названием "дело Скрипалей". Однако же в действительности это намного больше. Это - неопровержимое доказательство не только в расследовании атаки в Солсбери: оно окончательно выявляет чрезвычайную агрессивность российской внешней политики, которой дирижирует Путин.

Причастность российских военных спецслужб очевидна

Вопреки всем предыдущим попыткам сокрытия фактов и уловкам Кремля отныне не может оставаться ни малейших сомнений: отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, так же как и трагическая смерть британки Дон Стерджесс три месяца спустя, стали результатом атаки с использованием нейротоксина, осуществленной российской военной разведкой на территории Великобритании. Более того: зная российскую систему власти, нельзя представить, чтобы подобный акт агрессии произошел без явного согласия президента России.

После попытки убийства Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте этого года российское руководство попыталось опровергнуть и скрыть авторство преступления. Лондон, в свою очередь, представил множество убедительных доказательств причастности к этому России. Но поначалу Кремлю удалось извлечь пропагандистскую выгоду из того, что правительство Великобритании не могло или не хотело предъявить доказательства прямой связи исполнителей преступления с Россией.

Все изменилось в начале сентября. С того момента, как были опубликованы фотографии двух подозреваемых в преступлении с вымышленными именами Руслан Боширов и Александр Петров, все уловки Кремля пошли прахом. Интервью с подозреваемыми на российском государственном пропагандистском канале RТ выглядело смехотворным. В мотивах поездки в Солсбери, озвученных мнимыми туристами, можно было без труда разглядеть явную ложь.

Кто такой Анатолий Чепига?

Новые результаты расследования Bellingcat и The Insider стали решающей уликой: они убедительно доказывают, что человека с вымышленным именем Руслан Боширов на самом деле зовут Анатолий Чепига, он оказался офицером, долгое время служившим в российских военных спецслужбах и удостоенным многих наград. После трех операций в Чечне Чепиге в 2014 году даже была вручена самая высокая российская награда - медаль "Золотая звезда героя России", которая обычно присуждается лично президентом Путиным.

Установление истинной личности одного из двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери, убедительно доказывает связь с российскими военными спецслужбами и кремлевской верхушкой. Разумеется, Кремль будет отвергать все приведенные доказательства и развернет в СМИ очередную кампанию по дезинформации. Но эти новые свидетельства, наконец, окончательно убедят всех в том, что ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля с помощью нейротоксина "Новичок" лежит на Кремле.