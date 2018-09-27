Как две студентки из Минска 12 дней шли по Испании и Португалии 27.09.2018, 22:32

Они потратили на путешествие всего 400 евро.

Студентки БГУ Елизавета и София всегда путешествовали с определенным комфортом: на машинах и с чемоданами. Но в этом году они искали на лето бюджетный вариант и выбрали паломническую дорогу и не побоялись «топать» почти 300 километров с рюкзаками за плечами, пишет tut.by:

- Для нас это путешествие было прекрасным вариантом увидеть мир: ни я, ни Соня никогда не были в Португалии. Наш маршрут позволял не только посетить самые злачные туристические места, но и пройтись по глубинке Португалии и Испании.

Самая большая часть затрат пришлась на перелет, так как заранее мы ничего не планировали. Билеты в один конец из Варшавы до Порто (Португалия) купили сразу, как решились поехать, долго не раздумывали. Вылет был назначен через 7 дней. Хотя чем раньше вы купите билеты, тем дешевле они будут. Нам они обошлись в 130 евро. Обратные билеты мы решили не брать — не знали, как быстро мы пройдем этот путь, да и вообще, мало ли что может случиться в дороге.

Наши знания о Камино (именно так переводится на испанский «путь») ограничивались парочкой статей, которые удалось прочитать перед сборами рюкзаков. Знали только, что мы отправляемся в христианское паломничество, которое начинается на побережье Португалии, в Порту, и заканчивается в Сантьяго-де-Компостела — это город на северо-западе Испании, где находится предполагаемая могила апостола Иакова. Путь Святого Иакова — знаменитая паломническая дорога, которая входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Множество аналогичных дорог разбросаны по всей Европе.

Мы планировали пройти отрезок около 300 км примерно за 10 дней.

Исходя из нашего опыта, вам понадобится некоторая экипировка: походный рюкзак на 45−60 литров; спальный мешок; сумка для документов (поясная); наличные деньги (банковской карточкой можно было рассчитаться не везде); дождевик; аптечка; пластырь (не стоит пренебрегать его количеством — поверьте, он вам пригодится); мазь для ног; гигиенические средства; беруши (будете спать как младенец); средства от загара (если идете летом); солнцезащитные очки; головной убор; походное полотенце; удобная обувь (желательно две пары); шлепанцы; тройник (места ночевки не изобилуют розетками); головные фонарики; сушилки для обуви; портативная зарядка; несколько маек; шорты; теплые вещи (байка, спортивные штаны, легинсы).

Паспорт за два евро

До Варшавы мы добирались на автобусе Ecolines (64 рубля). Перелет — и вот мы уже в Порту. На календаре 12 июля.

Прежде всего мы пошли в местный кафедральный собор, чтобы взять паспорта паломников. Их можно взять не только в соборе, но и в информационных центрах по городу. За каждый паспорт мы отдали по 2 евро. Он понадобится вам в конце пути, когда будете получать сертификат. С помощью паспорта можно будет увидеть, откуда вы начали дорогу, в каких городах останавливались и за сколько дней прошли. Это легко будет проверить с помощью специальных печатей.

Прежде чем отправиться в путь, решили прогуляться по городу. От Порту мы были в большом восторге. Город очень атмосферный, многогранный и до безумия красивый. Ближе к вечеру мы нашли себе компанию в лице молодого чилийца Франциско, который в последующем стал нам хорошим другом, и отправились исследовать не менее красочную ночную жизнь Порто. В отель мы вернулись только к утру, но ранний подъем никто не отменял, поэтому мы проснулись в 9, позавтракали, быстро упаковались и отправились в дорогу. Через час мы уже покоряли атлантическое побережье Португалии. Так начался наш первый день пути Святого Иакова.

Из гайда мы узнали, что в Средние века паломники отправлялись в Сантьяго, чтобы попросить об отпущении грехов, и начинали путь от своих домов. Поэтому сегодня существует много ответвлений Камино (так по-испански называется путь), но все они ведут в Сантьяго-де-Компостела. Мы выбрали самый живописный и самый популярный маршрут.

Тропа Святого Иакова промаркирована специальными метками в виде желтых стрелочек или ракушек. Мы планировали идти вдоль океана, но когда вышли из отеля, увидели желтые стрелки и слепо пошли по ним, забыв, что из Порто ведут два пути: один из них ведет по побережью, второй — вглубь материка.

Спустя пару часов мы поняли, что направляемся именно вглубь страны. Хотя у нас были другие планы, мы приняли решение идти к ближайшему прибрежному городу, им оказался Матосинхос.

Океан и ночлежка для пилигримов

Маршрут разбит на 25−30-километровые отрезки. Таким образом, планировалось идти не более 4−5 часов в день. Так и вышло на практике: каждый день мы проходили в среднем 25 км, нашим рекордным расстоянием стали 32 км.

Именно 25 км мы прошли в первый пробный день, хотя от Порто до Матосинхоса было всего лишь 10 километров по прямой. Но из-за вынужденного крюка не сильно расстроились, потому что это было только начало пути.

Зайдя в город, мы увидели на карте, что где-то совсем недалеко есть пляж. Отправились туда в надежде насладиться теплым океаном. Тепленьким я бы его не назвала, честно говоря, у меня от холода пальцы на ногах сводило. Соне же, наоборот, очень понравилось — она у нас девушка закаленная: и в прорубь с головой, и в Атлантику — холод не страшен.

Отдохнув на пляже, мы начали искать ночевку. Но в местном информационном центре нам сообщили, что ближайшая ночлежка для пилигримов только через 13 км. Наши ноги горели жарким пламенем, и мысль о том, что нам придется куда-то идти, нас угнетала. В центре нам дали гайд с картами тропы на каждый день, а также со списками мест для ночлега паломников на пути.

В итоге мы остановились в небольшом недорогом отеле. Ночь вместе с завтраком обошлась нам в 29 евро с каждого.

На пути паломника в каждом крупном городе встречаются специальные ночлежки для пилигримов — альберге. Ночлег там стоит от 5−10 евро. Есть все самое необходимое: спальное место, душ, стиральные комнаты (в некоторых даже стиральные машины), кухня, место для отдыха, сушилки. В таких местах обязательно нужно иметь с собой спальный мешок, так как кровати напоминают кушетки в белорусских больницах. Конечно же, не обойтись без берушей — соседи бывают разные, а сон себе портить не хочется. Альберге отличались, но мы заметили: чем ближе к финальной точке путешествия, тем лучше они были. В одном из них был даже бассейн и лежаки.

Первый альберге ждал нас в городе Vila do Conde — это было небольшое двухэтажное здание. На первом этаже была женская спальня, душевые и стиралки, на втором — средних размеров кухня со всем необходимым, мужская спальня и огромный балкон, на котором сушились вещи и стояли обеденные столики.

Ночлег обошелся нам в 7 евро с каждого. Поход за продуктами на утро и перекусы в дороге потянули еще на 7 евро на двоих.

Кстати, альберге открываются в 13 часов. К этому времени возле них собирается очередь на заселение. Когда двери альберге распахиваются, оглашают количество свободных мест, и в порядке очереди все проходят на регистрацию. Те, кто оказался без койки, идут в частные ночлежки, которые на 3−4 евро дороже.

По пути нам встречались прекрасные пейзажи, невероятно скалистые берега и пенистые волны океана. Дорога была насыщенной и непредсказуемой, уходила резко вверх в гору и вниз, простиралась через поля, леса и небольшие рыбацкие деревушки.

Очень часто встречались костелы и небольшие храмы, в которых можно было перевести дух, выпить воды и поставить печать в паспорт пилигрима. Кстати, такие печати можно поставить в каждой кафешке и в некоторых небольших магазинах. У каждого печать своя — индивидуальная, поэтому к концу путешествия наш паспорт пестрил их многочисленными вариациями.

Проходя этот путь вдоль побережья, ты очищаешь свое сознание от ненужных мыслей и тревожащих переживаний и просто идешь, наблюдая невероятной красоты виды, проникаешься этим спокойствием и многогранностью, заряжаешься энергией и бодростью.

Из Испании — в Португалию

На пути нам встречалось много таких же авантюристов, как мы, рискнувших пройти этот путь. С многими поддерживаем общение до сих пор. Мы познакомились с представителями разных стран — от Канады до Китая, но больше всего пилигримов было из Чехии и Германии. Одни ищут в этом маршруте религиозное прозрение, других манят нереальные пейзажи и выдающиеся памятники средневекового искусства.

Многих мы встречали со специальными треккинговыми палками. На наш взгляд, эта вещь абсолютно бесполезная в данном путешествии, они постоянно где-то болтаются, и плюс ко всему — это лишний груз.

Очень важный момент коммуникации: с пилигримами мы общались на английском или на польском, а вот местные жители далеко не все знали английский язык, поэтому объяснялись мы с ними зачастую на пальцах. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше иметь при себе разговорник, скачать специальное приложение на телефон или выучить какие-нибудь базовые фразы приветствия и благодарности.

После пересечения символической португальско-испанской границы, которая проходила через реку Миньо по величественному двухъярусному мосту к городу Туи, мы увидели резкую «смену декораций». Испания уже от самой границы существенно отличалась от Португалии бурной эмоциональностью местных обитателей. Жизнь в городке Туи била ключом: огромное количество маленьких машин, которые удивительным образом не мешали друг другу на узеньких испанских улочках.

С легкими рюкзаками (в них не было ни палаток, ни теплой одежды, ни костровой посуды, ни запасов еды) подниматься в горы было просто. Места остановок определялись красотой открывавшихся видов, поэтому переводить дух приходилось часто.

В первые дни мы по неопытности вставали в 8−9 утра, и солнце было к нам немилосердно, мы замедлялись с каждым шагом. В следующие дни мы просыпались в полпятого, скручивали спальники, умывались и отправлялись в путь. Уже в дороге мы встречали рассветы и наслаждались прохладой морского бриза.

На завтраки останавливались в местных кафешках с невероятно ароматным кофе, бесподобными, таящими во рту круассанами и любезными местными жителями, которые всегда желали доброй дороги — «Buen Camino!». Для пилигримов во многих местах было специальное меню: завтраки обходились нам в 3 евро, а обеды и ужины от 5 до 7 евро на каждого.

В последний день пути просыпаться рано утром, складывать свой спальный мешок и выходить из альберге было особенно трепетно. Мы так привыкли к такому распорядку дня за это время, что мысль о том, что мы скоро вернемся к нашей рутине, нас огорчала. В этот день мы шли не спеша, так как торопиться было некуда. Все альберге, хостелы и отели в Сантьяго были уже забронированы, потому что в ночь с 24 на 25 июля город отмечал праздник Святого Иакова.

И вот мы уже стоим на горе, до конечной точки остается 7 километров, и мы видим этот невероятной красоты собор издалека — это нас подбодрило, и мы прибавили темп. То невероятное чувство внутри, когда ты ступаешь на площадь Obradoiro и видишь там десятки поломников, которые уже лежали и наслаждались видом этого могущественного здания, — твое сердце замирает, и ты слышишь внутри себя: «Даааа! Мы сделали это! Мы прошли!»

Сертификат — за 100 км пути или 200 км на велосипеде

В самом начале даже не верилось, что все получится, — и вот мы уже в конечном пункте — это невероятные ощущения: и счастья, оттого что мы уже здесь, и грусти, потому что все так быстро закончилось.

С безумными глазами мы стали искать знакомых на площади, чтобы разделить свои эмоции с ними. Пофоткались, обменялись впечатлениями и, как все пилигримы, улеглись прямо на брусчатку, чтобы вдоволь насладиться видом.

Немного переведя дух, мы отправились получать сертификаты паломников. Считается, что паломничество совершит лишь тот, кто пройдет пешком хотя бы последние 100 км пути или проедет 200 км на велосипеде.

Для получения сертификатов нужно ответить на несколько вопросов, например: откуда начался ваш путь? какая цель вашего паломничества? пешком или на велосипеде? понравилось? пойдете ли еще раз?

Мы спросили у охраны, где можно оставить рюкзаки на ночь, так как найти место для ночлега и не мечтали. Но тут совершенно случайно нам подвернулся отличный вариант жилья за приятную для наших кошельков сумму — 30 евро с завтраком за двоих с прекрасным видом на собор.

В этот день в соборе проводилась специальная служба, которую мы не могли пропустить. Собралось много народу, все хотели прослушать службу и подойти к мощам святого Иакова.

Многие паломники стараются подгадать окончание своего пути именно к этому времени, чтобы стать свидетелями праздника. Мы были счастливы, что нам так повезло. Тем более мы не знали об этом празднике раньше. Ночью традиционно устраивается лазерное шоу с музыкой и фейерверками, которые освещают главный собор города на площади Obradoiro. Днем проходят уличные карнавалы, веселые шествия и народные гулянья.

В сумме мы потратили на это путешествие около 400 евро за 12 дней, большая часть из которых ушла на питание и, конечно, на второпях купленный билет на самолет. Обратно мы летели через Лиссабон. Автобус Сантьяго — Лиссабон обошелся нам в 40 евро с каждого. Когда мы ехали в столицу Португалии по тому же маршруту, по которому шли 12 дней к нашей, как тогда казалось, далекой цели, поняли всю ценность передвижения на транспорте: до Порто мы доехали за считаные часы.