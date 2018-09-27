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Премьер Израиля рассказал о наличии у Ирана ядерного склада

  • 27.09.2018, 22:21
Биньямин Нетаньяху
Фото с сайта eadaily.com

Такое заявление он сделал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о наличии у Ирана "ядерного склада" в Тегеране. Такое заявление он сделал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает «Радио Свобода».

По словам Нетаньяху, на тайном складе находятся тонны ядерных материалов и оборудования. Премьер Израиля призвал международных наблюдателей провести инспекцию. Он отметил, что страны Европы должны поддержать США в антииранских санкциях.

Накануне, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон введет против Ирана новые санкции уже после ноября. Соединённые Штаты и Израиль уверены, что заключенная ранее многосторонняя "ядерная сделка" была использована Тегераном для того, чтобы собрать ресурсы для создания атомной бомбы. В мае Вашингтон вышел из соглашения и объявил о введении новых ограничений в отношении Ирана, а также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.

Выступая на Генассамблее в среду, 26 сентября, Трамп в очередной раз предупредил о "суровых последствиях" для стран, которые решатся нарушить американские санкции против Ирана. Ранее сообщалось, что Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчётов с Ираном в обход американских санкций. Представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки"


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