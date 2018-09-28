Установлена личность третьего участника покушения на Скрипалей 9 28.09.2018, 7:33

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Фото: Getty Images

Он проводил разведку на местности.

В Британии спецслужбы идентифицировали третьего подозреваемого в отравлении экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, еще до прибытия в Британию "Петрова" и Боширова-Чепиги в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ. Он проводил разведку на местности.

Следствие выяснило, как зовут третьего подозреваемого, однако его имя не раскрывает.

Предполагается, что он помог спланировать нападение перед тем, как нервно-паралитическое вещество Новичок ввезли на территорию Британии.

"В полиции и спецслужбах считают, что третий агент ГРУ посетил Солсбери, чтобы подготовить план атаки, прежде чем двое его коллег привезли в Британию отравляющее вещество", - отмечатся в материале.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.