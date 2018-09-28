В Минске ввели запрет на ночную торговлю алкоголем 10 28.09.2018, 7:42

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Ограничение будет действовать с 1 октября.

Мингорисполком принял решение ограничить в столице в ночные часы продажу алкогольных напитков. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ограничение будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Продажа крепких алкогольных напитков, а также слабого алкоголя и пива будет запрещена с 23.00 до 7.00.

Ограничение не будет действовать в кафе и ресторанах при реализации алкоголя в розлив.

Что же касается пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов, то запрет на их ночную продажу также не коснется торговых точек, расположенных в спортивных сооружениях и на их территориях.

Как поясняется, решение принято в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

«Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования», — говорится в документе.

«Ночной сухой закон» уже вводили в Минске летом 2015 года. С середины июня до конца августа алкоголь тогда продавали в торговых точках с 9.00 до 22.00. После совещания, на котором Александр Лукашенко раскритиковал правительство за нерешительную защиту внутреннего рынка алкоголя, все ограничения отменили.

С инициативой вернуть запрет на продажу алкоголя в ночные часы выступали Минздрав и МВД.