Зачем Лукашенко улетел в Душанбе? 6 28.09.2018, 7:45

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Диктатор обеспокоен поставками нефти из России.

В Таджикистане в пятницу, 28 сентября, состоится встреча лидеров стран СНГ. Но для Беларуси визит Лукашенко в Душанбе интересен в первую очередь ожидаемой точкой в торге с Москвой по нефтяному вопросу, несмотря на то, что двусторонняя встреча Лукашенко и Путина не запланирована, сообщает tut.by.

В повестке заседания Совета глав государств — членов СНГ заявлены переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. На них, как сообщает пресс-служба Лукашенко, правители обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарных областях и в сфере безопасности. Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Ожидается, что на полях саммита Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Во время визита диктатора в Душанбе запланированы и двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.

Ранее сам Лукашенко обозначал еще одну задачу: окончательно согласовать с президентом России решение нефтяного спора.

В частности, в ходе недавнего совещания по итогам встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выработали варианты решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой темных нефтепродуктов.

«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — отметил диктатор.

«Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса», — заявил диктатор.

В тот же день состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина: правители обсудили и, как сообщала пресс-служба Лукашенко, нашли решение по главному вопросу. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый газ.

Некоторые подробности договоренностей уже озвучил посол России в Беларуси Михаил Бабич. Речь идет о том, что Россия увеличит объем поставок нефтепродуктов для белорусских перерабатывающих предприятий на 10% уже в следующем году.

«По большому счету столько, сколько нужно будет его им для потребления, столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров», — заверил посол.

А вот что касается нефтепродуктов, которые после разной степени переработки отправлялись из Беларуси на экспорт, то переговоры по этому вопросу продолжаются. По словам Бабича, их результаты и объявят правители России и Беларуси.