Офицер СБУ: Чепигу «слили» из-за противостояния между ФСБ и Минобороны РФ 5 28.09.2018, 8:10

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Задание в Солсбери было очень важным для Кремля.

Инициативная группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании обнародовали настоящую фамилию одного из двух подозреваемых в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Под именем Руслана Боширова скрывался полковник Главного разведывательного управления Генерального Штаба РФ Анатолий Чепига, герой России и участник Чеченской войны. В ФСБ начали доследственную проверку по факту обнародования документов, по которым на задание выехали два офицера ГРУ, по-сути подтвердив их подлинность. Значение новых сообщений для "Апострофа" прокомментировал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак:

- Задание в Солсбери было важным, ответственным, тем более на опасной, недружественной территории — у России очень сложные дипломатические отношения с Великобританией. Это задание нельзя было провалить. Именно поэтому сказали: "выберите лучших из лучших". Взяли героя России, участника войны в Чечне [полковника Анатолия Чепигу],и второго человека точно такого же. "Молодой" бы не справился, мог бы сглупить, забыть намазать химикатами дверную ручку или помазать себе руку и сам умереть... Поэтому брали проверенных и надежных людей, которые даже при допросе не раскололись бы.

Операцию спланировали хорошо, красиво, но не учли большое количество наблюдения, с помощью которого исполнители были вычислены. В тот день были забронированы, кажется, все рейсы "Аэрофлота" из британской столицы, из всех ее аэропортов в Москву. Это их и расшифровало, по большому счету.

Я на 99% уверен, что не Bellingcat удалось узнать настоящую фамилию Боширова, а британской разведке. Понятно, что перепроверить всех выпускников учебных заведений и найти там похожего человека — это чисто механически тяжело. Практически наверняка британская разведка вычислила и слила информацию Bellingcat, а уже потом ее выпустили в СМИ. Такая практика работы спецслужб есть.

"Сливать" таких людей Кремль не будет, потому что это опасно. Это значит рассекретить их, об этом узнает общественность... На такое никто не пойдет. Я допускаю, что есть противостояние между ФСБ и Минобороны РФ (и ГРУ как его частью, – "Апостроф") – мы видим стычки и на Востоке Украины, и в Сирии. Думаю, ФСБ помогло — не явно участвовало в разоблачении исполнителей, а могло слегка направить людей, подсказать им, где искать, "потерять" некоторые документы. И сейчас ФСБ якобы начала искать, кто же из российской миграционной службы мог продать копии анкет этих двух людей на получение загранпаспортов и данные о пересечении ими границы РФ. Конечно, они сами подбросили документы, куда нужно, а теперь делают вид, что активно ищут виновников. Такая практика в спецслужбах тоже есть.

Пока цепочка британского расследования дошла до того, что исполнителями покушения были два гражданина России — это раз, они являются военными кадрами — два, и не просто военными, а сотрудниками специальной разведки Минобороны — это три. Это значит, что как минимум в курсе всего был министр обороны России — это четыре. Пока цепочка на этом останавливается. Европа не скажет, что приказ отдали на уровне выше министра обороны РФ, пока не будет четких данных об этом.