Сегодня отправляется в первый рейс «поезд четырех столиц» 2 28.09.2018, 8:18

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На поезд Киев—Минск—Вильнюс—Рига продано 178 билетов.

28 сентября в первый рейс отправится пассажирский поезд Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

На первый рейс поезда «Четыре столицы» Киев—Минск—Вильнюс—Рига продано 178 билетов. На ближайшие 10 рейсов в направлении Киев—Рига—Киев реализовано 529 билетов.

Кроме того, в состав данного поезда включен беспересадочный прицепной плацкартный вагон Белорусской железной дороги, который будет курсировать по маршруту Минск—Рига—Минск.

Всего в составе поезда будет курсировать 1 плацкартный, 9 купейных и 1 вагон люкс.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13:42, прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23:35 (время отправления из столицы Беларуси — 00:02 следующих суток), на станцию Вильнюс — 04:25 (время отправления 04:30), на конечную станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09:05.

Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11:10, в Вильнюс он прибудет в 15:48 (время отправления из Вильнюса — 15:53), на станцию Минск-Пассажирский — в 20:17 (отправится в 20:47). На станцию Киев-Пассажирский поезд будет прибывать в 06:42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.

Новый поезд уже сравнивают с лоукостом. Для сравнения, билет в купе на поезд из Киева в Минск сейчас стоит 135 рублей, из Минска до Вильнюса 83 рубля — в сумме это примерно 94 евро. Напрямую из Минска в Ригу билет в купе обходится в 145 рублей.