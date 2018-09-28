Кремль очень нервно реагирует на события в Армении 1 28.09.2018, 8:27

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Отношения между странами приобретают совершенно другой смысл.

Новое армянское правительство за первые несколько месяцев после революции нанесло удар по олигархам. Это главное достижение Никола Пашиняна. Что будет, если Беларусь и Россия не перестанут вооружать Азербайджан? Почему Ереван посылает своих солдат в Сирию? «Белсат» опубликовал интервью с армянским политологом Эдгаром Варданьяном:

- Одним из первых, кто поздравил Пашиняна, был Владимир Путин. Как сейчас выглядят отношения между Россией и Арменией?

- Эти отношения приобретают совершенно другой смысл. В принципе, меняется содержание, меняется формат. До революции эти отношения, можно сказать, были похожи в большей степени на вассальные отношения. Это не были отношения между равными партнерами. Теперь уже новые власти, революционные, ведут себя иначе.

Они все время говорят о том, что будут говорить на равных. Если есть определенные проблемы, то будут поднимать их. И уже Армения поднимает эти проблемы. Также очень важный момент – Армения в своей внутренней политике уже не оглядывается на Россию. Россия – это не сдерживающий фактор во внутренней политике.

- Тем не менее это значительный внешний фактор. И насколько я знаю сейчас в Ереване практически каждый день проходят протесты против того, чтобы армянские солдаты поехали в Сирию.

- Да, но нужно отметить, что эти протесты малочисленные. Нельзя сказать, что бывают какие-то очень серьезные и мощные акции протеста. Во-вторых, мы должны понять, что, в принципе, это в определенной степени уступка, но не за счет своих национальных интересов. То есть, Армения хочет показать России, что, во-первых, она дружественно относится к России.

Что эта революция не повлияет на то, что эти отношения ухудшатся и так далее. Наоборот отношения улучшатся. Это посыл Армении. Во-вторых, что Армения готова сотрудничать с Россией в каких-то определенных сферах очень важных для России. Но с другой стороны это исключительно гуманитарная миссия.

Там будут саперы и медики. То есть будут осуществлять исключительно гуманитарную деятельность. И помощь пойдет соотечественникам. Мы все знаем, что в Сирии много армян. Конкретно в городе Алеппо.

- То есть, они будут помогать гражданскому населению?

Да, гражданскому населению. Причем именно этническим армянам. Это помощь Республики Армения под флагом Республики Армения, но в сотрудничестве с Россией. Почему – потому что, понятное дело, это территория контролируется сирийскими властями, понятно, что сирийские власти сотрудничают с Россией. Тут нужно договариваться о сотрудничестве именно с Россией, если нужно предпринимать такого рода мероприятия.

- Давайте вернемся еще в Армению. Что самое главное удалось реализовать за эти четыре месяца, прошедших со времени революции. Что главного получилось у новых властей? Хотя мы понимаем, что эта миссия была очень сложной.

- В первую очередь надо отметить легальный и легитимный удар по олигархам, по олигархии в целом. Можно сказать, что у нас сейчас нет привилегированного класса, привилегированных людей. То есть все, в том числе и крупные бизнесмены, поставлены в равные условия. В Армении созданы равные условия для бизнеса, для политической деятельности и тд.

Сейчас у нас будут выборы в мэрию Еревана, и созданы равные условия для всех. Власти не применяют административный ресурс, не применяют насилия, разные угрозы, подкуп избирателей и так далее. Все то, что было при прежнем режиме до революции.

- Мы видим положительный эффект. Наших телезрителей наверняка заинтересует, как сейчас развиваются отношения между Армении и Беларусью. Мы помним, что Александр Лукашенко достаточно поздно поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера. И мы знаем, что Беларусь продает оружие врагу Армении – Азербайджану.

Эти отношения, в принципе, такие же как и с Россией. Армения показывает, что есть проблемы, и что эти проблемы надо решать. Но с другой стороны, Армения настроена конструктивно. То есть, никаких враждебных выпадов в сторону Беларуси, как и в сторону России Армения не будет предпринимать. Но если эти вопросы не будут решены, тогда, возможно, Армения пересмотрит свое отношение и свое участие в интеграционных процессах.

Об этом напрямую конечно не говорится, но, в принципе, это подразумевается.

Вернемся к отношениям Армении России: власти, Кремль в целом, очень нервно реагирует на то, что сейчас происходит в Армении. И уже несколько раз на уровне министра иностранных дел было сказано то, что происходит в Армении – это преследования по политическим мотивам, что нельзя трогать предыдущие власти.

Кремль показывает, что люди, в отношении которых возбуждены уголовные дела, старые власти, в том числе второй президент Роберт Кочарян – это наши друзья. Они входят в клуб так называемых авторитарных лидеров на постсоветском пространстве, их нельзя трогать. Но Армения говорит следующее: что это не ваше дело.