Видеофакт: Новая партия белорусских «Полонезов» прибыла в Азербайджан 3 28.09.2018, 8:37

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Минобороны Азербайджана обнародовало видеозапись.

Очередная партия белорусских дальнобойных ракетных систем «Полонез» прибыла в Азербайджан. По этому поводу Минобороны Азербайджана обнародовало видео с эпическим музыкальным сопровождением, сообщает «Белсат».

Ракетная система залпового огня «Полонез» предназначена для поражения открыто расположенной и сокрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 300 км с высокой точностью.

Минск и Баку имеют военно-промышленные комплексы, которые достаточно динамично развиваются и могут в значительной степени дополнять друг друга. К тому же две страны имеют близкие по характеристикам политические режимы, а Лукашенко и Ильхам Алиев, насколько можно судить, легко находят общий язык во время двусторонних встреч.

РСЗО «Полонез» на полигоне. Фото: vzglyad.az

Отметим, что политический режим в Баку не мешает, например, и Израилю продавать оружие Азербайджану.

Азербайджан с момента распада СССР стал врагом Армении – между странами начался кровавый конфликт за территории Нагорного Карабаха. Регион официально входил в состав Азербайджанской советской социалистической республики, однако отличался пестрым этническим составом населения. В результате местные армяне стали добиваться выхода из состава Азербайджана, начались взаимные этнические чистки, а потом и полномасштабные боевые действия.

В 2016 году Россия поставила Армении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-Э» с дальностью действия до 280 км. Таким образом Армения получила заметное преимущество над Азербайджаном в сфере высокоточной ракетной артиллерии. Азербайджан в свою очередь стал искать способы парировать эту угрозу.

В 2018 году Беларусь начала поставки «Полонезов» Азербайджану.