Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт 28.09.2018, 8:44

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Задержаны семь человек.

Нидерландская полиция сообщила о предотвращении крупного теракта. Как рассказали представители генпрокуратуры в четверг, 27 сентября, полиция задержала семь человек. Они, по словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, составляли "террористическую ячейку", которая была нейтрализована, сообщает dw.com.

Подозреваемые намеревались добиться как можно большего количества жертв. В качестве оружия они собирались использовать автоматы и пояса смертников. О возможной цели не сообщается, предположительно, это могло стать одно из массовых мероприятий.

Фигуранты дела проживают в Нидерландах. Их задержали в разных частях страны, в операции принимали участие около 400 полицейских.

Расследование велось с апреля. Как предполагают эксперты, группировкой руководил 34-летний выходец из Ирака, проживавший в Арнеме. В 2017 году он был осужден за попытку примкнуть к террористам из "Исламского государства".