закрыть
28 сентября 2018, пятница, 10:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Арина Соболенко: Барти играет резаными, кручеными ударами. Это будет непростой матч

2
  • 28.09.2018, 8:49

Белоруска сыграет сегодня с Эшли Барти за выход в финал турнира в Китае.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Ухани, в котором она померится силами с австралийкой Эшли Барти, сообщает pressball.by.

- Я играла против нее на "Australian Open" (победа Бартив трех сетах — Прим.), и это был отличный матч. И я ждала нашей следующей встречи. Она хорошая теннисистка, скорее сложная, потому что она играет резаными, кручеными ударами, свечами. Безусловно, это будет непростой матч. Это ведь полуфинал, кому здесь бывает легко?


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип