Арина Соболенко: Барти играет резаными, кручеными ударами. Это будет непростой матч 2 28.09.2018, 8:49

Белоруска сыграет сегодня с Эшли Барти за выход в финал турнира в Китае.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Ухани, в котором она померится силами с австралийкой Эшли Барти, сообщает pressball.by.

- Я играла против нее на "Australian Open" (победа Бартив трех сетах — Прим.), и это был отличный матч. И я ждала нашей следующей встречи. Она хорошая теннисистка, скорее сложная, потому что она играет резаными, кручеными ударами, свечами. Безусловно, это будет непростой матч. Это ведь полуфинал, кому здесь бывает легко?