закрыть
28 сентября 2018, пятница, 10:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Вот парадокс

6
  • Юрий Бутусов
  • 28.09.2018, 8:53
  • 2,170
Юрий Бутусов
Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Вся российская система безопасности – картонная декорация.

Российское телевидение и СМИ пестрят заявлениями "экспертов" отравитель Скрипалей Боширов не похож на полковника ГРУ и Героя РФ Анатолия Чепигу! "Это вброс и провокация", заявил МИД РФ, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что сходство совсем не очевидное, и посоветовал обратиться в МО РФ. Ведь по версии российских властей Боширов - обычный предприниматель, торговец препаратами для фитнеса, биодобавками и т.д., который закупает их по всей Европе, и завозит в Россию.

Но спустя месяц ни один из клиентов Боширова, ни один "качок", ни один фитнес-тренер не захотел сделать себе шикарную рекламу - рассказать, что Боширов поставляет им продукцию, что они знают Боширова, что все, что о нем говорят российские власти - это правда.

И пока физиономисты распинаются во всех медиа, почему-то этот самый суперсекретный и недосягаемый фитнесс-бизнесмен Боширов почему-то не спешит выйти на люди и опровергнуть свое сходство с Чепигой!

И Минобороны РФ весь молчит и не комментирует фото - а ведь как же здорово можно обломать и разоблачить лживый Запад и его "вбросы" - покажите просто Боширова и рядом - Чепигу, пусть они скажут, что, мол, вот вам, "провокаторы", облажалась жестко вся британская разведка с беллингкэтом впридачу!

Но нет, молчание. Молчат фитнес-клубы, молчат салоны, молчат выставки и молчат все клиенты Боширова. Молчат военные.

Британская разведка узнала об отравителях буквально все, и наглядно показала, что для НАТО в России никаких секретов нет, что вся российская система безопасности - картонная декорация, полностью открытая для Запада.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип