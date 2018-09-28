Вот парадокс 6 Юрий Бутусов

28.09.2018, 8:53

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Вся российская система безопасности – картонная декорация.

Российское телевидение и СМИ пестрят заявлениями "экспертов" отравитель Скрипалей Боширов не похож на полковника ГРУ и Героя РФ Анатолия Чепигу! "Это вброс и провокация", заявил МИД РФ, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что сходство совсем не очевидное, и посоветовал обратиться в МО РФ. Ведь по версии российских властей Боширов - обычный предприниматель, торговец препаратами для фитнеса, биодобавками и т.д., который закупает их по всей Европе, и завозит в Россию.

Но спустя месяц ни один из клиентов Боширова, ни один "качок", ни один фитнес-тренер не захотел сделать себе шикарную рекламу - рассказать, что Боширов поставляет им продукцию, что они знают Боширова, что все, что о нем говорят российские власти - это правда.

И пока физиономисты распинаются во всех медиа, почему-то этот самый суперсекретный и недосягаемый фитнесс-бизнесмен Боширов почему-то не спешит выйти на люди и опровергнуть свое сходство с Чепигой!

И Минобороны РФ весь молчит и не комментирует фото - а ведь как же здорово можно обломать и разоблачить лживый Запад и его "вбросы" - покажите просто Боширова и рядом - Чепигу, пусть они скажут, что, мол, вот вам, "провокаторы", облажалась жестко вся британская разведка с беллингкэтом впридачу!

Но нет, молчание. Молчат фитнес-клубы, молчат салоны, молчат выставки и молчат все клиенты Боширова. Молчат военные.

Британская разведка узнала об отравителях буквально все, и наглядно показала, что для НАТО в России никаких секретов нет, что вся российская система безопасности - картонная декорация, полностью открытая для Запада.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»