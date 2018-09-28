В Беларуси проведут учения по перевозке ядерного топлива 2 28.09.2018, 8:59

Учения назначены во всех регионах.

В Беларуси планируется провести учение по обеспечению безопасности перевозки ядерного топлива. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, рассказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров.

«С учетом строительства белорусской атомной станции планируется проведение учения по обеспечению безопасности при перевозке ядерного топлива», — сказал Худолеев. Он добавил, что подробный замысел тренировки будет представлен председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине, заместителю премьер-министра Владимиру Кухареву.

Представитель МЧС также сообщил, что до конца года во всех регионах проведут тематические командно-штабные учения по повышению готовности органов управления сил и средств реагирования на ЧС, характерные для осенне-зимнего периода. Одно из таких учений министр предложил провести под руководством вице-премьера в ноябре на территории Минской области.

На заседании комиссии заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что после взрыва на «Могилевдреве» будут проверены все предприятия, входящие в зону риска. Такое поручение дал глава правительства Сергей Румас, сообщает телеканал ОНТ.

«Премьер-министром дано поручение всем органам во главе с МЧС, задействованным по этому вопросу, провести исследование ситуации по подобным инцидентам на всех предприятиях, которые находятся в зоне риска. Также поручено рассмотреть вопрос состояния оборудования, систем, которые должны работать по предотвращению таких ситуаций», — цитирует Кухарева БЕЛТА.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович рассказал, что инцидент на «Могилевдреве», по предварительной версии, произошел из-за лакокрасочных составов, которые не были предусмотрены к использованию в покрасочной камере.