закрыть
28 сентября 2018, пятница, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Советника Додона выгнали с заседания парламента Молдовы

1
  • 28.09.2018, 9:09
  • 1,582

Представитель правителя своим поведением нарушил регламент.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду выгнал с заседания парламента президентского советника Максима Лебединского.

Об этом пишет Deschide.

"Мы справимся и без вас", - сказал Канду Лебединскому, добавив, что он в парламенте, чтобы представлять интересы президента, а не "нападать на кого-то".

По словам Канду, Лебединский своим поведением нарушил регламент парламента.

Лебединский взял слово при обсуждении инициативы Либеральной партии по созданию следственной комиссии для расследования высылки из страны сотрудников турецких лицеев Orizont.

В ходе выступления Лебединский обвинил лидера коммунистов Владимира Воронина и либералов, которые "делегировали вице-директора Службы информации и безопасности", и он якобы несет ответственность за операцию по признанию турецких граждан нежелательными лицами в Молдове.

Президент Игорь Додон опроверг сообщения молдавских СМИ о том, что высылка граждан по распоряжению турецких властей является одним из условий, связанных с пожертвованием Анкарой $10 млн на реконструкцию президентской резиденции в Молдове.

Задержанные были учителями и официальными лицами в сети лицеев, изначально созданной движением американского мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают ответственным за неудачный переворот в Турции в 2016 году.

Турция оказывает давление на страны с целью депортации людей, которые, как считается, связаны с учебными заведениями, которые финансируются Гюленом, движение которого Анкара объявила террористической организацией.

Таким образом, решение выслать нежелательных Эрдогану граждан Турции из Молдовы СМИ объясняют именно "просьбой" Анкары.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип