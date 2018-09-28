Советника Додона выгнали с заседания парламента Молдовы 1 28.09.2018, 9:09

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Представитель правителя своим поведением нарушил регламент.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду выгнал с заседания парламента президентского советника Максима Лебединского.

Об этом пишет Deschide.

"Мы справимся и без вас", - сказал Канду Лебединскому, добавив, что он в парламенте, чтобы представлять интересы президента, а не "нападать на кого-то".

По словам Канду, Лебединский своим поведением нарушил регламент парламента.

Лебединский взял слово при обсуждении инициативы Либеральной партии по созданию следственной комиссии для расследования высылки из страны сотрудников турецких лицеев Orizont.

В ходе выступления Лебединский обвинил лидера коммунистов Владимира Воронина и либералов, которые "делегировали вице-директора Службы информации и безопасности", и он якобы несет ответственность за операцию по признанию турецких граждан нежелательными лицами в Молдове.

Президент Игорь Додон опроверг сообщения молдавских СМИ о том, что высылка граждан по распоряжению турецких властей является одним из условий, связанных с пожертвованием Анкарой $10 млн на реконструкцию президентской резиденции в Молдове.

Задержанные были учителями и официальными лицами в сети лицеев, изначально созданной движением американского мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают ответственным за неудачный переворот в Турции в 2016 году.

Турция оказывает давление на страны с целью депортации людей, которые, как считается, связаны с учебными заведениями, которые финансируются Гюленом, движение которого Анкара объявила террористической организацией.

Таким образом, решение выслать нежелательных Эрдогану граждан Турции из Молдовы СМИ объясняют именно "просьбой" Анкары.