Ученые: Широколицые политики чаще воспринимаются, как склонные к коррупции 6 28.09.2018, 8:55

Однако это не главный вывод исследования.

Ученые из Калифорнийского технологического института выяснили - чем шире лицо у политика, тем с большей вероятностью люди подсознательно считают его возможным коррупционером, сообщает interfax.by.

Исследователи подготовили идентичные фото политиков - одного размера, монохромные, с белыми улыбающимися мужчинами анфас. У ученых были данные по тому, которого из попавших в кадр уже уличили в нечестности, а вот у испытуемых - сотни добровольцев - как заверили авторы исследования, такой информацией не обладали, они просто не знали людей, которых им показали на снимках.

Выяснилось, что степень индивидуальной интуиции была невысокой - с тем же эффектом, определяя коррупционеров, участники исследования могли подбрасывать монету. Однако когда ученые суммировали ответы всей группы и вывели средний результат, то увидели, что "коллективный разум" справился довольно неплохо - с точностью в 70%.

Однако это не главный вывод исследования. Самым интересным стало, что разные параметры лица (расстояние между глаз, длина носа и т.д., всего восемь характеристик) в значительной степени влияли на то, назовут ли политика бесчестным или нет. И основным критерием оказалась отношение высоты лица к его ширине. Ученые перепроверили результаты, искусственно меняя лица на фотографиях - делая лица более широкими и узкими. И пришли к однозначному результату - как только человек на фото "становился" широколицым - опрашиваемые чаще всего определяли его как коррупционера.

Резюмируя, авторы исследования подчеркнули: ни в коем случае не стоит считать, что человек, который выглядит как коррупционер, действительно склонен к нечестным действиям. И вывели новую гипотезу, которая требует дополнительного исследования: они предположили, что широколицых коррупционеров действительно ловят за руку чаще, чем тонколицых - так как первых чаще подозревают и более настороженно к нему относятся.