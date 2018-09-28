Как на самом деле сбили Ил-20 в Сирии 28.09.2018, 9:27

4,864

Обвинять в этом командование израильских ВВС — лицемерие.

Инженер-разработчик РЛС Андрей Горбачевский предоставил «Новой газете» свой анализ обстоятельств гибели российского самолета-разведчика.

В своих выступлениях 23 и 24 сентября официальный представитель Министерства обороны генерал Конашенков представил информацию, полученную различными РЛС (радиолокационными станциями) ВС России, расположенными в Сирии. Информация представлялась в виде фотографий индикаторов РЛС, позволяющих определять местоположение самолетов. По этим фотографиям понятно, что МО имеет полную информацию обо всей ситуации, предшествовавшей поражению Ил-20. Однако на брифинге информация представлена таким образом, чтобы сторонние наблюдатели не могли определить, что же произошло на самом деле. Для генерала, видимо, главной задачей являлась необходимость оправдать действия командования наших ВКС и сирийского ПВО. Вину израильских ВВС Конашенков установил априорно. На фотографиях изображены только части экранов индикаторов РЛС, не позволяющие определить масштаб изображения. Однако данные о положении израильских истребителей, приведенные генералом, позволяют произвести приблизительную оценку движения Ил-20. Из результатов анализа вытекает, что представленные Конашенковым материалы опровергают его вывод о «зловредном замысле» израильских ВВС.

1. АНАЛИЗ ТАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

17.09.2018 в 20.31 Ил-20 приступил к барражированию где-то в районе г. Идлиба. В 21.39 четыре израильских истребителя F-16 вышли в зону пуска планирующих бомб GBU-39. Вслед за этим в ВКС России было передано предупреждение о начале атаки. Зона барражирования была расположена в 90 км западнее г. Латакии. Пуск был произведен в 21.40. Бомбы изначально наводятся на заданные наземные цели и опасности для самолетов не представляют. Ориентировочно через 7–10 минут бомбы достигли целей. Где-то в это время командир Ил-20 получил, по словам Конашенкова, приказ возвращаться на аэродром Хмеймим. В этот момент он находился севернее аэродрома. Крейсерская высота Ил-20 обычно равна 6 км.

Однако вместо посадки Ил-20, согласно рисунку 1, полетел на юг и, пролетев ориентировочно в 25 км восточнее аэродрома, не пошел на посадку. Вместо этого он полетел далее на юг, стал поворачивать на запад и вышел в море на 25–30 км, то есть приблизился к израильской группе. Потом он развернулся на север и продолжал сближаться с израильскими самолетами. В 21.51 сирийские ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) начали обстрел израильских F-16, и в ответ на это F-16 включили РЭП (приборы радиоэлектронного подавления).

Скорость ЗУР (зенитной управляемой ракеты) С-200 превышает 1 км/сек, поэтому время ее полета при дальности до 100 км не превосходит 1–2 минуты. Следовательно, сирийские ЗРК даже при пуске одиночных ЗУР смогли бы к моменту поражения Ил-20 (22.02) пустить таковых несколько штук. На рисунке 2 изображен момент подлета роковой ЗУР к Ил-20.

Рассматриваем рисунок. На круговом индикаторе центр круга означает местоположение РЛС ЗРК С-400, расположенного на аэродроме Хмеймим. Длина радиуса, проведенная от центра до отметки цели, означает дальность. Исходя из того что три желтых отметки, обозначающие F-16, находятся, согласно заявлению Конашенкова, на расстоянии 70–80 км на запад от С-400, дальность от С-400 до Ил-20 составляет 20–30 км. Отметка ЗУР С-200 находится на расстоянии примерно 50 км от С-400 и юго-восточнее, чем Ил-20. Между основной группой F-16 и Ил-20 находится вынесенный одиночный F-16, который, судя по всему, готовится к нанесению новой атаки по Латакии. Расстояние от С-400 до этого F-16 примерно такое же, как и до Ил-20, а расстояние от Ил-20 до F-16 составляет 15–20 км. Расстояние от ЗУР до Ил-20 составляет 30–40 км. По заявлению Конашенкова, ЗУР летит в направлении одиночного F-16. При этом Ил-20 находится недалеко от линии, соединяющей ЗУР и F-16.

На рисунке 3 изображен индикатор «дальность–высота» ЗРК С-400.

Теперь рассматриваем этот рисунок. По горизонтальной оси откладывается дальность до цели, а по вертикальной — ее высота, независимо от того, на каком азимуте находится цель. К сожалению, индикатор приведен не полностью, и о расстоянии между прямоугольными координатными линиями приходится догадываться, исходя из того что группа F-16, по заявлению Конашенкова, имеет разброс высот от 7 до 10 км. Высота одиночного F-16 — 9–10 км. Из рисунка видно, что высоту Ил-20 можно оценить в 5,5–6 км. Отсюда следует, что Ил-20 летит на крейсерской высоте. Учитывая то, что расстояние от аэродрома до Ил-20 составляет 25 км, а максимальный угол глиссады во время посадки составляет 4°, получаем, что Ил-20 не может осуществить прямую посадку на аэродром. Отсюда следует важнейший вывод: Ил-20 не собирался садиться на аэродром, а продолжал наблюдать за израильскими самолетами.

Высота ЗУР оценивается в 16–18 км. Исходя из этого, получаем, что ЗУР видит и F-16, и Ил-20 сверху, причем F-16 находится значительно выше Ил-20, и ни о каком «запрятывании» F-16 за Ил-20 не может быть речи. Пилот F-16 может обнаружить атакующую ЗУР и включить помеху, намереваясь уклониться от атаки за счет резкого маневра с перегрузками 5–9 g.

Далее ЗУР приближается к одиночному F-16 и в какой-то момент резко меняет направление, перенацеливаясь на Ил-20. В 22.02 ЗУР поражает Ил-20, и командир Ил-20 докладывает на землю, что он борется с пожаром и пытается посадить самолет. Вернемся к рисунку 1, на котором виден последний участок траектории Ил-20 с резким поворотом на восток. В 22.07 Ил-20 исчезает с экранов РЛС.

2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗРК, ИМЕЮЩИХ РАКЕТЫ С ПОЛУАКТИВНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

ЗРК С-200 был разработан более 40 лет назад и оснащен довольно примитивными по современным понятиям РЛС и ЗУР. Несмотря на громадные размеры (длина 11 м, масса 7 т), ЗУР не оснащена собственным радиолокационным передатчиком. Она наводится на отраженный от цели сигнал. Облучение цели производится специализированной РЛС подсвета целей (РПЦ).

2.1. ОСОБЕННОСТИ НАВЕДЕНИЯ ЗУР

ЗУР получает от РПЦ данные об угловом направлении на цель и ее скорости. При этом она может наводиться только на те цели, которые подсвечиваются РПЦ. Несмотря на то что луч РПЦ достаточно узок, в этот луч может попасть несколько целей, дальность до которых ЗУР измерить не может. Поэтому ЗУР будет наводиться на цель с той скоростью движения, которая задана от РПЦ. Если во время наведения ЗУР скорость обстреливаемой цели и скорость какой-либо другой цели, попавшей в луч подсвета, окажутся одинаковыми, то ЗУР будет наводиться на ту из них, сигнал которой окажется мощнее.

ЗУР имеет весьма слабую помехозащищенность, и комплексы радиоэлектронного противодействия (РЭП) истребителей могут успешно подавлять принимаемый ЗУР сигнал. В этих случаях ЗУР переходит в режим наведения на источник помех, то есть измеряет только углы на цель, но не измеряет ее дальность и скорость.

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЦЕНАРИЯ ПОРАЖЕНИЯ ИЛ-20

3.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Нам не известно ни место расположения обзорной РЛС дивизиона, ни тип конкретной РЛС. Однако совершенно ясно, что в ЗРК с дальностью стрельбы 300 км обзорная РЛС будет весьма мощной. По крайней мере, даже такие маленькие цели, как F-16 (эффективная отражающая поверхность 2 кв.м), будут обнаруживаться на дальностях, значительно больших, чем 200 км. Пуск бомб GBU-39 F-16 производят с высот не менее 10 км, иначе они не пролетят требуемое расстояние 100 км. Даже если предположить, что в район начала атаки F-16 шли на высотах менее 1 км, то есть прятались за радиогоризонтом, то в момент начала набора высоты 10 км они были гарантированно обнаружены обзорной РЛС. Подавить обзорную РЛС помехами F-16 едва ли способен. Отсюда следует вывод, что командир дивизиона ЗРК имел информацию о факте начала атаки. Единственное, что можно было скрыть помехами, это — численный состав группы. Поэтому решение о маневре Ил-20 в сторону моря можно объяснить либо желанием подробно разведать обстановку, либо безграмотностью командования ПВО. Хотелось бы узнать у генерала Конашенкова, где в это время находились наши советники?

Далее предлагаемая реконструкция приходит в непримиримое противоречие и с версией израильских СМИ, согласно которой сирийские ЗРК открыли беспорядочную стрельбу и пустили более 100 ЗУР.

Батарея имеет всего 6 ЗУР на пусковых установках, и, учитывая то, что вес ЗУР составляет 7 тонн, время перезарядки пусковых установок должно быть весьма длительным.

Пусковая установка С-200

3.2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ

Сирийский командир батареи С-200, находящийся где-то на юго-востоке от Ил-20, принимает решение поразить ближайший к нему F-16. При этом Ил-20 еще не находится в луче подсвета. Подготовка ЗУР к пуску заняла 10–15 секунд и полет — не менее минуты. При подлете к F-16 ЗУР наводилась на него как на источник помехи, то есть ни скорости цели, ни дальности она не определяла. В это время Ил-20, двигаясь на север, влетел в луч подсвета и направлялся в сторону одиночного F-16. Эффективную отражающую поверхность Ил-20 можно оценить в 40–50 кв.м. То есть на равных дальностях мощность сигнала, отраженного от Ил-20, в 20–25 раз больше сигнала, отраженного от F-16. Но Ил-20 оказался в решающий момент на дальности от ЗУР вдвое меньшей, чем F-16. Это привело к дополнительному увеличению мощности сигнала, отраженного от Ил-20, еще в 4–5 раз, то есть сигнал от Ил-20 оказался в 100–120 раз мощнее сигнала, отраженного от F-16.

Ширина луча антенны ЗУР оценивается в 5–6 градусов, то есть ЗУР одновременно видела и ту, и другую цель. Причем сигнал, отраженный от Ил-20, оказался гораздо мощнее, чем помеха, излучаемая F-16. В этот момент, в соответствии с заявлением генерала Конашенкова, ЗУР резко перенацелилась и пошла на источник мощного сигнала — Ил-20. Это косвенно подтверждается и тем, что ЗУР, несмотря на большую мощность боевой части, не смогла мгновенно поразить Ил-20. Следовательно, она в момент перенацеливания круто меняла траекторию и допустила большой промах.

4. ВЫВОДЫ

Командир ЗРК обязан был полностью знать тактическую обстановку, так как о маневрах Ил-20 обязан сообщать в штаб ПВО командир экипажа. Кроме того, маневры Ил-20, как и траектории израильских F-16, гарантированно были видны и обзорной РЛС. Никакие ссылки на то, что сирийские ЗРК не имели данных от российских ответчиков системы госопознавания, недействительны, так как тактическая обстановка и без этих данных была предельно ясна. Следовательно, катастрофа объясняется только крайне низким уровнем подготовки расчетов сирийских ЗРК и недостаточным уровнем взаимодействия с нашими советниками.

Обвинять командование израильских ВВС в том, что они не запретили своим летчикам включать передатчики помех и защищаться от атак ЗРК, — лицемерие.

5. О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ МИНИСТРА ШОЙГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗРК С-300 В ПВО СИРИИ

5.1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗРК С-200 И С-300

С-300 — разработка 80-х годов прошлого века. В С-200 антенна РПЦ имеет механический привод и поэтому может одновременно сопровождать и обстреливать только одну цель. В С-300 применена пассивная фазированная антенная решетка (ФАР), позволяющая практически мгновенно переключать луч РЛС в любое направление рабочего сектора углов. В результате С-300 может сопровождать десятки целей и наводить на них до 6 ЗУР одновременно. На пусковых установках батареи может находиться до 32 ЗУР. Для уменьшения влияния постановщиков помех на РЛС используются три специализированных компенсатора помех, что значительно улучшает помехозащищенность С-300 относительно С-200. В процессе полета ЗУР командир батареи может получать данные о видимых ею целях и помехах и перенацеливать ракету в случае необходимости.

5.2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТАВКИ С-300 В СИРИЮ

Замена одноканального ЗРК на 6-канальный потребует серьезного переобучения сирийских офицеров. Такое мощное оружие в руках необученных расчетов будет представлять еще большую опасность для наших самолетов. Видимо, обслуживать С-300 придется российским офицерам.

Одиночный С-300 не способен отразить атаку израильских ВВС, если она направлена именно на него. Такие атаки сопровождаются координированным применением постановщиков помех и противорадиолокационных ракет. Для отражения подобных атак нам потребуется поставить дивизион ЗРК, состоящий минимум из трех батарей С-300, которые вместе смогут-таки уничтожить постановщиков помех. Фактически это означает, что защиту территории Сирии от израильских воздушных атак мы будем брать на себя. Такое решение может принять только Верховный главнокомандующий, учитывая, что оно изменит всю политическую карту Ближнего Востока.