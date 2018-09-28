«Пустующие» и «ветхие» дома белорусов пустят в оборот 8 28.09.2018, 9:39

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Как будет происходить перераспределение собственности.

Многие наши соотечественники являются собственниками или наследниками домов, в которых никто не проживает, но отказываться от «родового гнезда» эти граждане не собираются. Именно они после издания указа Лукашенко от 4.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее – указ № 357) стали обращаться в редакцию «Экономической газеты» с просьбами разъяснить, чем обернутся для них предусмотренные этим документом новации.

На вопросы читателей отвечает Виктор Савицкий, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» («Академия жилищно-коммунального хозяйства»).

Указ № 357, расширивший полномочия местных органов власти в данной сфере и призванный способствовать благоустройству населенных пунктов, был опубликован 06.09.2018 г. Ожидается, что он усовершенствует порядок вовлечения пустующих и ветхих домов в оборот (причем не только в сельской местности, но и в городах), сократит затраты при их продаже, уменьшит бумажный товарооборот.

Отметим также, что прописан механизм возможного возврата собственнику пустующего либо ветхого жилого дома, уже переданного в коммунальную собственность.

Ранее аналогичные отношения регулировались указом Лукашенко от 23.02.2012 № 100 (далее – Указ № 100), который утрачивает силу через 3 месяца после официального опубликования Указа № 357, т.е. с 07.12. 2018 г.

Указом № 357 утверждено Положение о порядке работы с пустующими и ветхими домами (далее – Положение), в котором определяется последовательность работы местных исполкомов и местных администраций районов в Минске с такими домами.

1. Что изменилось в порядке отнесения жилых домов к категориям пустующих и ветхих?

Согласно п. 1 Указа № 357 пустующими домами признаются жилые дома, в отношении которых местные исполнительные и распорядительные органы (далее – органы власти) установили, что лица, имеющие право владения и пользования ими, в течение 3 последних лет не проживали в них ни одного дня, и в отношении которых в органы власти не поступили уведомления о намерении использовать их для проживания.

К ветхим по Указу № 357 относятся жилые дома, находящиеся в аварийном состоянии или грозящие обвалом (за исключением жилых домов, квартир, находящихся в аварийном состоянии или грозящих обвалом вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма), в отношении которых органами власти установлено, что лица, имеющие право владения и пользования ими, в течение последнего года не проживали в них и не принимают мер по их восстановлению для использования по назначению (либо по их сносу).

Таким образом, Указом № 100 были установлены более жесткие условия для признания жилых домов пустующими. По новому порядку не будут признаны пустующими дома, если лица, имеющие право владения и пользования ими, в течение 3-х последних лет проживали в них хотя бы один день и намерены использовать их для проживания в дальнейшем.

Ветхими домами будут считаться не все признанные в установленном законодательством порядке не соответствующими санитарным и техническим требованиям или непригодными для проживания (как это было раньше), а только дома, представляющие опасность для жизни проживающих.

2. Как будет в дальнейшем осуществляться учет пустующих и ветхих жилых домов?

Районные, городские (городов областного подчинения) исполкомы, местные администрации районов в Минске должны вести реестры (ранее – регистры) пустующих и реестры ветхих домов, расположенных на соответствующих территориях, а не только в сельской местности, как это было по Указу № 100. Такие реестры будут вестись в электронном виде, а при необходимости – на бумажных носителях. Содержащиеся в них сведения должны быть размещены на официальных сайтах органов местной власти.

Реестры пустующих домов, расположенных в сельской местности, должны быть сформированы в течение трех месяцев (после 06.09.2018 г.) путем перенесения записей из аналогичных регистров, ведение которых осуществлялось в соответствии с Указом № 100.

Комиссии по обследованию жилых домов должны не реже 2 раз в год проводить визуальный осмотр жилых домов, расположенных на территориях соответствующих административно-территориальных единиц, районов в Минске.

Допустим, выявлены аварийные или грозящие обвалом дома и жилые дома, на придомовой территории которых землепользователи не осуществляют предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель, а также имеются иные признаки, указывающие на то, что эти дома не используются для проживания в течение длительного времени. Тогда представители органов внутренних дел, входящие в состав комиссии, опрашивают о фактическом проживании в них собственника, иных лиц, имеющих право владения и пользования этими домами, соседей и других лиц, которые могут располагать необходимой информацией.

Если указанный жилой дом соответствует критериям пустующего либо ветхого, то комиссия в течение 15 рабочих дней с даты проведения его визуального осмотра составляет соответствующее заключение (прилагаются материалы опроса, фотографии дома, а также иные документы, подтверждающие указанное заключение).

Кроме того, в дополнение к предусмотренным ранее Указом № 100 сведениям в заключении должна быть информация не только о лицах, которым этот дом принадлежит на праве собственности, но и о наследниках, принявших наследство, но не оформивших права на жилой дом в установленном законодательством порядке. Сюда же включаются данные (при их наличии) о сроке непроживания в жилом доме таких лиц, об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесении платы за жилищно-коммунальные услуги, за электроэнергию, выполнении требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам.

3. Каковы новые особенности включения жилого дома в реестр пустующих домов?

Действовавшая ранее схема включения пустующих домов в реестр (прежде – в регистр) с предварительным направлением извещений собственникам, иным лицам, имеющим право владения и пользования жилым домом, сохранена. Но если ранее такое извещение направлялось в трехдневный срок со дня составления заключения комиссии, то по Указу № 357 – в течение 15 рабочих дней.

Вместе с тем, в Положении в целях более полной защиты прав граждан достаточно детально регламентирована последовательность действий официальных органов в тех ситуациях, когда собственник неизвестен или неизвестно место его фактического проживания либо в случае его смерти и необходимости получения сведений об открытии наследственного дела и о наследниках умершего.

В извещении разъясняется, что, если в органы местной власти (в течение месяца со дня вручения извещения) не будет представлено уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания, будет принято решение о его включении в реестр пустующих домов.

Кстати, такое уведомление может быть отправлено по почте (заказное почтовое отправление), нарочным (курьером), по электронной почте или факсу. Этот документ должен содержать обязательство выполнять в границах земельного участка установленные законодательством об охране и использовании земель обязанности землепользователя, в т.ч. мероприятия по охране земель.

В Указе № 357 прописаны случаи, когда наследники не имеют возможности своевременно подать уведомление.

4. В каких случаях жилой дом не подлежит включению в реестр пустующих домов?

Как уже отмечалось, тот, кто не хочет лишиться пустующего дома, должен письменно уведомить местный исполком о том, что будет использовать жилье по назначению. Желательно привести и дом, и придомовую территорию в порядок, не забывать оплачивать налоги на землю и недвижимость.

Не включат дом в реестр пустующих при наличии определенных обстоятельств – о них следует проинформировать местные органы власти. И если эта информация подтверждается, то до истечения трех лет с даты прекращения этих обстоятельств жилые дома также не подлежат включению в реестр.

В перечень учитываемых ранее по Указу № 100 обстоятельств (перевод на работу в другую местность, получение образования в учреждении образования, расположенном в ином населенном пункте, призыв на военную службу, направление в служебную командировку, организацию здравоохранения для получения медицинской помощи, лечебно-трудовой профилакторий, назначение отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа) в п. 6 Положения дополнительно включены направление на альтернативную службу и в учреждение социального обслуживания и другие обстоятельства.

5. Как определяется рыночная стоимость пустующего дома?

Начальная цена продажи на аукционе пустующего дома и цена пустующего дома, отчуждаемого без проведения аукциона, устанавливаются по рыночной стоимости, определенной территориальной организацией по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

В случае отсутствия технического паспорта на пустующий дом для оценки его рыночной стоимости может быть представлена ведомость технических характеристик или иной документ, подтверждающий объемно-планировочные показатели и конструктивные характеристики подлежащего оценке дома.

Положением предусмотрено (п. 13), что начальная цена продажи на аукционе пустующего дома может быть понижена: сначала на 20% (после первого несостоявшегося аукциона, а также отказа единственного участника от приобретения предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%), затем до 50% включительно и, наконец, до 80%.

В случае отсутствия по истечении 30 календарных дней со дня опубликования информации о продаже пустующего дома без проведения аукциона заявок на его приобретение цена дома может быть понижена на 20%, а по истечении очередных 30 календарных дней – последовательно до 50% и 80% включительно.