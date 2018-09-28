Станислав Шушкевич перенес инфаркт 5 28.09.2018, 9:45

1,124

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

После шести дней интенсивной терапии первый глава Беларуси улетел на конференцию в Сеул.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Народной воле» рассказал, что перенес инфаркт на ногах, сообщает nn.by.

«И те медики, у которых я наблюдался в лечкомиссии, его не заметили. Но мне повезло — я попал к хорошим докторам в кардиологический центр. И они меня интенсивно лечили. Одна капельница длилась семь с половиной часов. Представляете, что это такое? А я принял шесть таких…».

«Когда я приехал в РНПЦ «Кардиология» на консультацию и доктор взглянул на мою кардиограмму, он сразу спросил: когда вы перенесли инфаркт? И это было сказано так, что я сделал вывод, что любой дурак, посмотрев мою кардиограмму, увидел бы там инфаркт. Но оказалось, что врачи нового шикарного государственного медицинского центра, где я обслуживаюсь, его не увидели…».

Станислав Шушкевич говорит, что длительные капельницы были хуже, чем перелет из Москвы в Сеул, который длится восемь часов. В РНПЦ «Кардиологии» его поставили на ноги за шесть суток.

В Корею он полетел после выписки из больницы. Туда он летает ежегодно на протяжении 26 лет на конференцию по объединению Кореи. В этом году там было много бывших президентов, премьер-министров и председателей Верховных судов стран Европы и бывшего СНГ. Станислав Шушкевич добавляет, что отказался от других лекций в зарубежных вузах, так как не позволяет здоровье.

На вопрос о том, как на инфаркт отреагировала его супруга, Станислав Станиславович рассказал, что она кандидат физико-математических наук, но в последнее время уже и в медицине стала неплохо разбираться. «Контролирует меня жестче, чем самый строгий доктор! И заставляет меня очень многое выполнять. И я не сопротивляюсь…» — пошутил Станислав Шушкевич.