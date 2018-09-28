Как покупали импортные товары в БССР 28.09.2018, 9:57

Кадр из фильма "Стиляги"

Фарцовщики были обеспеченными людьми.

Как продавались и сколько стоили в советские времена качественные импортные вещи? За сколько можно было купить, например, джинсы? Кто продавал 10-центовый американский пакет с рекламой «Мальборо» за 10-15 советских рублей? В рамках проекта проекта «Тогда – cейчас» вспомним 70-80-е годы прошлого века и такое ныне забытое явление, как фарцовка, пишет myfin.by.

Где покупали «шузы» на «манной каше»?

В 1960-1980-х годах в СССР, в том числе и БССР импортные товары «добывали» и продавали фарцовщики. По сути это были нелегальные предприниматели. Они покупали или обменивали дефицитные товары (одежду, обувь, косметику, музыкальные пластинки, сигареты, кофе и другие вещи и продукты) у иностранцев.

Кадр из фильма "Стиляги"

Например, фирменные джинсы Wrangler или знаменитые тогда MONTANA, кассетные магнитофоны SONY, «шузы» на «манной каше» (так назывались туфли на светлой толстой микропористой подошве из каучука), дубленки, пластинки «Битлз», жвачки или пакеты с логотипом Marlboro. Фарцовщики также отоваривали людей галстуками редкой расцветки, особого покроя костюмами и шляпами.

Популярные полиэтиленовые пакеты

Многие продукты тоже были дефицитными.

Кофе, к слову, в СССР купить в магазинах было сложно, разве что посчастливится получить талон на дефицит в так называемых столах заказов. Там отоваривались дефицитными продуктами обычно номенклатурщики, ударники труда и другие «льготники». Пачку кофе «Арабика», например, продавали за 8-10 рублей.

Напомним, в 70-80-е годы средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей.

Кто поставлял товар для «фарцы»

Считается, что изначально толчком для теневой торговли стал Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве. Форум дал возможность жителям СССР приобщиться к европейским брендам и моде. Для обмена с иностранцами использовали красную и черную икру, коньяк, водку «Столичная», юбилейные монеты, хохлому, сувениры, антиквариат...

В СССР в 70-х, по воспоминаниям современников, можно было купить водку по 3 рубля 62 копейки, еще раньше – за 2,87 рубля, 3,07, 3,12. А при Брежневе «Столичную» можно было купить за 4 рубля 12 копеек. Коньяк — трехзвездочный «Армянский» за 5 рублей, «Белый аист» за 3,8.

Фарцовщики полученные в обмен у иностранцев товары перепродавали гражданам СССР по значительно более высокой цене, получая изрядный «навар».

Молодекжь тех лет

В СССР официально американский доллар стоил 62 копейки. Но купить доллар гражданину СССР было негде и незачем. Советские фарцовщики пользовались курсом, по которому 1 доллар стоил 8 рублей.

Стараясь не рисковать, фарцовщики сбывали товары в основном проверенным покупателям. Некачественный или поддельный товар (или, например, разрезанные надвое джинсы в пакете) могли продать случайным покупателям где-нибудь в темной подворотне. Это обычно сходило с рук – обманутые покупатели не шли жаловаться в милицию.

Кроме иностранцев, импортные товары «поставляли» моряки, дальнобойщики, а также номенклатурщики, дипломаты, артисты, стюардессы, проводники международных поездов и представители других профессий, которые могли по работе выезжать в зарубежные командировки.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Фарцовщики продавали все. Особо популярны были галстуки, джинсы, зажигалки, французская косметика, белье, капроновые чулки, жевательные резинки и т.д. Продавали также запрещенную литературу – так называемый самиздат, а также фривольную литературу, открытки, видеофильмы. Заграничными пластинками торговали чаще музыканты.

Фарцовщиков ловила милиция, но в Уголовном кодексе не было наказания именно за этот вид «деятельности». Их могли задержать и судить за валютные операции, сопутствующие фарцовке, за спекуляцию.

За валютные операции по УК они могли получить долгий срок или даже высшую меру – расстрел.

Была также административная ответственность «за приставание к иностранцам».

Что и сколько стоило?

Двойной болгарский альбом «Битлз» у фарцовщиков стоил около 25-30 рублей, примерно пятая-шестая часть средней зарплаты. А государственная цена его была 4 рубля, но в магазинах его купить было невозможно.

Популярные в СССР джинсы

Фирменные джинсы продавали за 100-120 рублей и более рублей – это примерно зарплата начинающего инженера. Импортная водолазка стоила 70-80 рублей. Модная в те времена дубленка – от 300 до 800 рублей.

Надо отметить, что были еще такие варианты подпольной торговли, как торговля «с черного хода», «из-под прилавка», «из-под полы», «по блату». Работники торговли, имевшие доступ к дефицитным товарам, считались очень важными людьми и знакомство с ними очень ценилось в обществе.

Популярная в те годы марка чехословацкой обуви

Например, импортные сапоги в магазинах стоили 120 рублей в начале 80-х и в очереди за ними можно было стоять по 8 часов. Очередь растягивалась по лестничным пролетам магазина и по улице у магазина, номера очереди людям писали на руке. Особенно суровым это испытание было зимой.

У фарцовщиков и спекулянтов импортные сапоги можно было купить без этих мучений. Но в полтора-два раза дороже.

В семидесятые годы французские духи в магазинах, по воспоминаниям современников, можно было купить по ценам: от Nina Ricci объемом 30 мл – за 35 рублей, от Fidji – 45 рублей, были духи и по 75 рублей. Косметика и парфюм были тоже в дефиците. Поэтому фарцовщики продавали их раза в полтора дороже, чем госмагазины.

Фарцовщики были обеспеченными людьми

В 70-е годы фарцовка стала целой системой теневой торговли с оборотами в десятки тысяч. У тех, кто работал по-крупному, подпольный бизнес приносил прибыль в миллионы рублей.

А к концу 1980-х годов, по некоторым источникам, в Москве обувь и одежду у фарцовщиков покупали около 63% опрошенных.

Фарцовщики могли числиться на работе, но в основном занимались только теневой торговлей. Среди них было немало и студентов.

Советская карикатура тех времен

Жизнь фарцовщиков не шла в сравнение с жизнью рабочих и интеллигенции, которые жили на зарплату, и это подогревало социальные конфликты. Фарцовщики, как и торгаши, у которых был доступ к товарам, в массовом сознании были в одном ряду с номенклатурщиками с их дачами и привилегиями.

У магазина "Березка"

Сколько стоили «хлебные места»?

В Москве и других столицах союзных республик фарцовщики часто тусовались у магазинов «Мелодия» и «Березка» (сеть специальных магазинов, где отоваривались по чекам, заменяющим валюту). Также они собирались в аэропортах, у гостиниц «Интурист» (в Минске, в том числе, у гостиниц «Юбилейная», «Планета», «Беларусь»). Они меняли импортные товары на доллары и качественные советские товары.

Устроиться на работу в гостиницы, где жили иностранцы, было сложно. Эти «хлебные места» стоили дорого. Например, в Москве, в 70-х за то, чтобы устроиться на место горничной в «Интуристе» платили 1000 рублей, администратора по этажу – 2000 рублей, официанта в гостиничном ресторане – 1500 рублей, уборщицы – 500 рублей. Товары, «добытые» у иностранцев, обычно отдавали оптом профессиональному фарцовщику и тот сбывал их на «черном рынке».

Товары для фарцовки

Своего рода продолжением дела фарцовщиков в начале 90-х годов прошлого века стал челночный бизнес. Но это уже совсем другая история.

В наше время

Импортные вещи, включая известные бренды, можно купить как в магазинах, так и на рынках, а также в интернет-магазинах. Выбор по ассортименту и ценам богатый. Диапазон цен широкий. Например, бюджетные варианты импортных джинсов стоят на рынке «Ждановичи» от 30-40 рублей, майки – от 15-20 рублей, рубашки – от 30 рублей, свитера – от 50.

На рынке

В многочисленных Торговых центрах Минска вещи несколько дороже, но выбор качественных вещей больше. При распродажах можно купить их даже дешевле, чем на рынках. По-прежнему самым дешевым вариантом у белорусов считается приобретение товаров в интернет-магазинах, разница в ценах по сравнению с рынками и ТЦ составляет около 10-15%.

В итоге

Похоже, что фарцовка как явление ушла в прошлое навсегда. Дефицит импортных товаров по приемлемой цене несколько ощущается в наше время, но его восполняют разными путями. Многие закупаются в сезоны скидок в зарубежных странах – дальних и ближних, например, в Литве и Польше.

Выезд заграницу упростился и теперь обхаживать иностранцев с балалайками, матрешками, икрой и «Столичной» ради джинсов и жевательных резинок нет необходимости. Цены же на качественные брендовые вещи по сравнению с уровнем зарплаты остаются высокими.