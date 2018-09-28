Как покупали импортные товары в БССР
- 28.09.2018, 9:57
Фарцовщики были обеспеченными людьми.
Как продавались и сколько стоили в советские времена качественные импортные вещи? За сколько можно было купить, например, джинсы? Кто продавал 10-центовый американский пакет с рекламой «Мальборо» за 10-15 советских рублей? В рамках проекта проекта «Тогда – cейчас» вспомним 70-80-е годы прошлого века и такое ныне забытое явление, как фарцовка, пишет myfin.by.
Где покупали «шузы» на «манной каше»?
В 1960-1980-х годах в СССР, в том числе и БССР импортные товары «добывали» и продавали фарцовщики. По сути это были нелегальные предприниматели. Они покупали или обменивали дефицитные товары (одежду, обувь, косметику, музыкальные пластинки, сигареты, кофе и другие вещи и продукты) у иностранцев.
Например, фирменные джинсы Wrangler или знаменитые тогда MONTANA, кассетные магнитофоны SONY, «шузы» на «манной каше» (так назывались туфли на светлой толстой микропористой подошве из каучука), дубленки, пластинки «Битлз», жвачки или пакеты с логотипом Marlboro. Фарцовщики также отоваривали людей галстуками редкой расцветки, особого покроя костюмами и шляпами.
Многие продукты тоже были дефицитными.
Кофе, к слову, в СССР купить в магазинах было сложно, разве что посчастливится получить талон на дефицит в так называемых столах заказов. Там отоваривались дефицитными продуктами обычно номенклатурщики, ударники труда и другие «льготники». Пачку кофе «Арабика», например, продавали за 8-10 рублей.
Напомним, в 70-80-е годы средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей.
Кто поставлял товар для «фарцы»
Считается, что изначально толчком для теневой торговли стал Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве. Форум дал возможность жителям СССР приобщиться к европейским брендам и моде. Для обмена с иностранцами использовали красную и черную икру, коньяк, водку «Столичная», юбилейные монеты, хохлому, сувениры, антиквариат...
В СССР в 70-х, по воспоминаниям современников, можно было купить водку по 3 рубля 62 копейки, еще раньше – за 2,87 рубля, 3,07, 3,12. А при Брежневе «Столичную» можно было купить за 4 рубля 12 копеек. Коньяк — трехзвездочный «Армянский» за 5 рублей, «Белый аист» за 3,8.
Фарцовщики полученные в обмен у иностранцев товары перепродавали гражданам СССР по значительно более высокой цене, получая изрядный «навар».
В СССР официально американский доллар стоил 62 копейки. Но купить доллар гражданину СССР было негде и незачем. Советские фарцовщики пользовались курсом, по которому 1 доллар стоил 8 рублей.
Стараясь не рисковать, фарцовщики сбывали товары в основном проверенным покупателям. Некачественный или поддельный товар (или, например, разрезанные надвое джинсы в пакете) могли продать случайным покупателям где-нибудь в темной подворотне. Это обычно сходило с рук – обманутые покупатели не шли жаловаться в милицию.
Кроме иностранцев, импортные товары «поставляли» моряки, дальнобойщики, а также номенклатурщики, дипломаты, артисты, стюардессы, проводники международных поездов и представители других профессий, которые могли по работе выезжать в зарубежные командировки.
Фарцовщики продавали все. Особо популярны были галстуки, джинсы, зажигалки, французская косметика, белье, капроновые чулки, жевательные резинки и т.д. Продавали также запрещенную литературу – так называемый самиздат, а также фривольную литературу, открытки, видеофильмы. Заграничными пластинками торговали чаще музыканты.
Фарцовщиков ловила милиция, но в Уголовном кодексе не было наказания именно за этот вид «деятельности». Их могли задержать и судить за валютные операции, сопутствующие фарцовке, за спекуляцию.
За валютные операции по УК они могли получить долгий срок или даже высшую меру – расстрел.
Была также административная ответственность «за приставание к иностранцам».
Что и сколько стоило?
Двойной болгарский альбом «Битлз» у фарцовщиков стоил около 25-30 рублей, примерно пятая-шестая часть средней зарплаты. А государственная цена его была 4 рубля, но в магазинах его купить было невозможно.
Фирменные джинсы продавали за 100-120 рублей и более рублей – это примерно зарплата начинающего инженера. Импортная водолазка стоила 70-80 рублей. Модная в те времена дубленка – от 300 до 800 рублей.
Надо отметить, что были еще такие варианты подпольной торговли, как торговля «с черного хода», «из-под прилавка», «из-под полы», «по блату». Работники торговли, имевшие доступ к дефицитным товарам, считались очень важными людьми и знакомство с ними очень ценилось в обществе.
Например, импортные сапоги в магазинах стоили 120 рублей в начале 80-х и в очереди за ними можно было стоять по 8 часов. Очередь растягивалась по лестничным пролетам магазина и по улице у магазина, номера очереди людям писали на руке. Особенно суровым это испытание было зимой.
У фарцовщиков и спекулянтов импортные сапоги можно было купить без этих мучений. Но в полтора-два раза дороже.
В семидесятые годы французские духи в магазинах, по воспоминаниям современников, можно было купить по ценам: от Nina Ricci объемом 30 мл – за 35 рублей, от Fidji – 45 рублей, были духи и по 75 рублей. Косметика и парфюм были тоже в дефиците. Поэтому фарцовщики продавали их раза в полтора дороже, чем госмагазины.
Фарцовщики были обеспеченными людьми
В 70-е годы фарцовка стала целой системой теневой торговли с оборотами в десятки тысяч. У тех, кто работал по-крупному, подпольный бизнес приносил прибыль в миллионы рублей.
А к концу 1980-х годов, по некоторым источникам, в Москве обувь и одежду у фарцовщиков покупали около 63% опрошенных.
Фарцовщики могли числиться на работе, но в основном занимались только теневой торговлей. Среди них было немало и студентов.
Жизнь фарцовщиков не шла в сравнение с жизнью рабочих и интеллигенции, которые жили на зарплату, и это подогревало социальные конфликты. Фарцовщики, как и торгаши, у которых был доступ к товарам, в массовом сознании были в одном ряду с номенклатурщиками с их дачами и привилегиями.
Сколько стоили «хлебные места»?
В Москве и других столицах союзных республик фарцовщики часто тусовались у магазинов «Мелодия» и «Березка» (сеть специальных магазинов, где отоваривались по чекам, заменяющим валюту). Также они собирались в аэропортах, у гостиниц «Интурист» (в Минске, в том числе, у гостиниц «Юбилейная», «Планета», «Беларусь»). Они меняли импортные товары на доллары и качественные советские товары.
Устроиться на работу в гостиницы, где жили иностранцы, было сложно. Эти «хлебные места» стоили дорого. Например, в Москве, в 70-х за то, чтобы устроиться на место горничной в «Интуристе» платили 1000 рублей, администратора по этажу – 2000 рублей, официанта в гостиничном ресторане – 1500 рублей, уборщицы – 500 рублей. Товары, «добытые» у иностранцев, обычно отдавали оптом профессиональному фарцовщику и тот сбывал их на «черном рынке».
Своего рода продолжением дела фарцовщиков в начале 90-х годов прошлого века стал челночный бизнес. Но это уже совсем другая история.
В наше время
Импортные вещи, включая известные бренды, можно купить как в магазинах, так и на рынках, а также в интернет-магазинах. Выбор по ассортименту и ценам богатый. Диапазон цен широкий. Например, бюджетные варианты импортных джинсов стоят на рынке «Ждановичи» от 30-40 рублей, майки – от 15-20 рублей, рубашки – от 30 рублей, свитера – от 50.
В многочисленных Торговых центрах Минска вещи несколько дороже, но выбор качественных вещей больше. При распродажах можно купить их даже дешевле, чем на рынках. По-прежнему самым дешевым вариантом у белорусов считается приобретение товаров в интернет-магазинах, разница в ценах по сравнению с рынками и ТЦ составляет около 10-15%.
В итоге
Похоже, что фарцовка как явление ушла в прошлое навсегда. Дефицит импортных товаров по приемлемой цене несколько ощущается в наше время, но его восполняют разными путями. Многие закупаются в сезоны скидок в зарубежных странах – дальних и ближних, например, в Литве и Польше.
Выезд заграницу упростился и теперь обхаживать иностранцев с балалайками, матрешками, икрой и «Столичной» ради джинсов и жевательных резинок нет необходимости. Цены же на качественные брендовые вещи по сравнению с уровнем зарплаты остаются высокими.