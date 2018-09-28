Ненастоящий полковник 1 Telegram-канал «СерпомПо»

28.09.2018, 9:59

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А других штирлицев в России больше нет.

Буквально накануне явления миру незадачливых солсберецких турЫстов, в The Guardian вышла статья. В ней кинокритик Эндрю Мэйл объявил «заказанный КГБ» сериал «Семнадцать мгновений весны» причиной, по которой к власти пришел президент России Владимир Путин. Мэйл вспомнил также про опрос «Коммерсанта» 1999 года, где россиянам предлагалось выбрать президента из киногероев. На втором месте оказался киноразведчик Штирлиц.

На самом деле, опрос по заказу журнала «Коммерсантъ-Власть» проводили ВЦИОМ и РОМИР. И вторым Штирлиц был у РОМИРа. У ВЦИОМа он был лишь четвертым, уступив царю-реформатору и западнику Петру Первому, муровцу Глебу Жеглову и маршалу Победы Георгию Жукову. Так что, вопреки версии Эндрю Мэйла, которую с радостью подхватили многие российские СМИ и тг-каналы, никакой специальной мечты о Джеймсе Бонде местного разлива в качестве президента у россиян накануне воцарения Путина вовсе не было.

Но даже если и была эта тяга российских людей к настоящему полковнику да еще разведчику, то «Петров и Васечкин» ее убили.

Что более анекдотичного и жалкого, чем потеющие фитнес-шпионы, одетые как братки 90-х, косноязычно лепечущие то о любви к готической архитектуре, то о крепкой мужской дружбе, можно было придумать? Это вам не всегда сдержанный красавец Штирлиц, который побеждает своих умных, коварных и жестоких противников прежде всего благодаря своему интеллекту.

И то, что Васечкин, он же Боширов, оказался полковником только усугубляет трагикомизм солсберецкой истории отравлений.

Зовут ли сего полковника Чепига, что будто подтверждают его односельчане, или как-то иначе, дела не меняет.

Будь он хоть трижды Героем России, годится он со своим товарищем только для пошлых анекдотов.

Хотя, конечно, желающие могут повторить опрос: хотите ли вы, чтобы будущим президентом России был Чепига? Или Петров? Или Луговой?

А других штирлицев у нас для вас больше нет.

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