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Французы сняли пародию на «Властелин колец» про обитателей метро

  • 28.09.2018, 10:09

В главных ролях выступили животные.

10 студентов французской школы анимации Isart Digital выпустили четырехминутную пародию на «Властелина колец»: мыши вместо хоббитов, злобная сова вместо темного лорда Саурона и золоченая крышка от жестяной банки вместо Единого Кольца. И все это — не в Средиземье, а в грязных тоннелях французского метро, сообщает «Медуза».

Ученики Isart Digital выложили свою пародию на ютьюб еще 7 сентября. 26-го числа ролик вышел на канале CGMeetup — сети, продвигающей анимационных художников. После этого о мышиной версии «Властелина колец» написали Mashable и Wired.

Анимационный фильм стал выпускной работой студентов. В производстве им помогала студия The Yard VFX, также занимающаяся компьютерными спецэффектами.


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