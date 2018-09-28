США впервые применили в бою новейший истребитель F-35 28.09.2018, 10:21

Истребитель пятого поколения атаковал цели террористов «Талибана».

Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке. Об этом сообщили три сотрудника Минобороны США, передает РБК со ссылкой на CNN.

Собеседники телеканала рассказали, что американская авиация атаковала в Афганистане цели движения "Талибан" в последние 24 часа.

Отмечается, что данная модель истребителя - единственная в линейке, способная совершать вертикальную посадку, ей также требуется минимальная для разбега дистанция.

F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.

Основной подрядчик по проекту самолета корпорация Lockheed Martin считает F-35B будущим военной авиации, поскольку он сочетает в себе новейшие технологии, сверхзвуковую скорость и другие характеристики.

Как сообщает телеканал, программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 трлн долларов.