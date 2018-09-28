Копейка рубль бережет, а бензин – удорожает 28.09.2018, 10:26

Очередное воскресное «копеечное» повышение цен стало 17-м.

Сентябрь перенял эстафету августа и оказался «урожайным» на повышение топливных цен. Очередное воскресное «копеечное» повышение цен стало 17-м (!) с начала года и 4-м – в сентябре. Первый раз в т.г. цены поднялись 8 февраля, и всего за это время литр АИ-92 подорожал на 14,3%, ДТ – 11,6% и АИ-95 – на 13,4%, сообщает «Экономическая газета».

Еще в начале года концерн «Белнефтехим» продвигал идею о необходимости повысить цены на топливо на 23%, что означало бы удорожание (если рассматривать в течение 2018 г.) АИ-92 на 27 копеек до 1,46 BYN за литр, АИ-95 – на 29 копеек до 1,54 BYN за литр и ДТ – на 30 копеек до 1,59 BYN за литр.

Или хотя бы на 7–11% до паритета с российскими ценами на топливо. На начало года литр АИ-95 в России стоил всего на 10 копеек дороже (1,37 BYN) – это даже меньше 8% разницы. ДТ и вовсе одинаково – 1,29 BYN.

Сегодня литр АИ-92 стоит 1,36 BYN, АИ-95 и ДТ (цены на них сравнялись в конце апреля и с тех пор идут синхронно) – 1,44 BYN. Тем самым, если уложить озвученное повышение на 23% в рамки года, то на оставшиеся 3 месяца приходится еще 10-копеечный прирост – чуть чаще, чем по копейке в декаду, в среднем. Уже на текущий момент рост цен топлива с отрывом опередил рост благосостояния белорусов, но у «Белнефтехима» свои заботы.

Если проанализировать предысторию в увязке с динамикой цен на нефть (для оценки возьмем за основу стоимость АИ-92 и нефти сорта Brent), то получится несколько интересных несовпадений в обоснованиях необходимости повышения цен.

Так, когда в России уже назревал кризис (в июне 2014 г. цены на Brent начали крутое пике с уровня 115 USD за бочку, продолжившееся до начала января 2015 г. и закончившееся на отметке 45 USD), бодро разгоняющаяся с 2012 г. экономика Беларуси ничтоже сумняшеся повышала цену бензина с 0,88 BYN (примерно 0,85 USD) в июле 2014 г. до 1,06 BYN (почти 1 USD) с 1 октября, а это 20,5% всего за 3 месяца, когда было решено «отныне и впредь» привязать литр АИ-92 к 1 USD.

Но здесь снова «что-то пошло не так» – по рублю ударила девальвация, а цены, продержавшись всего три с половиной месяца «в привязке», вновь были отвязаны от USD, и, повысившись почти на 5% одномоментно в рублях, замерли на уровне 0,62 USD на 2 года и 2 месяца – самый длительный период стабильности рублевых цен.

«Отвязка» цен от доллара была аргументирована снижением цен на нефть, но ни в коем случае не девальвацией, которая сразу подняла бы их на 30% и продолжила бы далее рост в течение года почти на 100%. Справедливости ради, в России следом за снижением нефтяных цен уменьшались и цены на топливо – пусть и не пропорционально, но даже в рублях, а не в долларах. В Беларуси же об этом никто и подумать не мог.

Минимум цен на Brent пришелся на начало января 2016 г. – ниже 30 USD за бочку. Затем первую половину года нефтяные цены активно восстанавливались до 50 USD, после чего наступило торможение роста. Прирост начала 2017 г. до 60 USD сменился снижением цен, но достаточно оказалось даже их небольшого превышения того уровня, когда было принято решение об «отвязке» литра топлива от доллара, как наш бензин вернулся в рост. Два месяца и еще +5,5% (до 1,17 BYN за литр АИ-92) – тогда Brent котировался примерно на уровне 50 USD. Затем было торможение цен до 45 USD, после чего они активно вернулись к росту и, без серьезных просадок, к маю 2018 г. достигли уровня в 80 USD, вблизи которого находятся и сейчас.

За почти полтора года литр АИ-92 подорожал на 16% – это совсем немного в контексте общего роста цен и прироста других макроэкономических параметров. Бочка Brent за это же время прибавила все 60%, так что словесная привязка к дорожающей нефти пока выглядит неубедительно.

В валютном эквиваленте цены с тех пор также колеблются в пределах 0,6–0,65 USD. Это уровень окончания 2011 г. – после 3-кратной девальвации рубля и выхода на равновесный курс, или 2004– 2005 гг. – начала достаточно длительного и относительно стабильного периода. Эквивалентная цена АИ-92 в те годы росла вслед за нефтью до максимума в 1,17 USD за литр во второй половине 2008 г. (нефть летом достигала 120 USD). Когда в очередной раз цена Brent приблизилась к этому рубежу в 2014 г., литр АИ-92 достигал в эквиваленте всего 0,9 USD. Тем самым в данный момент в валютном эквиваленте цены на топливо находятся на самых низких уровнях за последние 14 лет (не считая просадки 2011 г., но и тогда они не опускались ниже).

Если ориентироваться на паритетную цену для внутреннего рынка, озвучиваемую все тем же «Белнефтехимом» в 0,8 USD за литр АИ-92, то его рублевый эквивалент, при условии стабильности рубля, должен прибавить еще треть – до 1,81 BYN. Если отпускать цены в среднем на копейку в две недели, то выход на указанный уровень займет около двух лет. Продержалась бы финансовая стабильность до того!

Рост топливных цен в России в мае т.г. до 1,36 BYN в эквиваленте за литр АИ-92 привел к диспаритету на тот момент в 5,5% с ценами в Беларуси. До указанной отметки АИ-92 подорожал у нас только сейчас. На данный момент средняя цена за литр АИ-92 в Москве составляет эквивалент 1,33 BYN (41,97 RUB).

Как видно, в России топливным ценам вполне естественно разнонаправленное движение – у нас же любой рост цен у «старшего брата» вызывает живой интерес к обоснованию повышения внутренних цен топлива. Заметим, что самый дешевый АИ-92 сейчас в Омске – там литр стоит 1,28 BYN в эквиваленте (40,2 RUB). При том, что средние зарплаты в России, конечно, повыше белорусских.

Таким образом, и здесь аргумент «догнать российские цены» выглядит несостоятельным. К сожалению, рост топливных цен в Беларуси видится неизбежным до озвученных еще в начале года уровней, а для его обоснования будут искаться (и находиться!) разнообразные аргументы – от роста нефтяных цен (которые тоже нужно догнать) до убыточности нефтепереработки в Беларуси (которую нужно вывести в «плюс»).