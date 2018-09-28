Разоблачение Чепиги: что будет дальше с «Петровым» и «Бошировым» 9 28.09.2018, 10:35

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Эксперт – о «засвеченных» ГРУшниках.

Дальнейшая судьба подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ России Сергея Скрипаля – мнимых Александра Петрова и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) – зависит от того, нужны ли они будут Кремлю и Главному разведуправлению Минобороны РФ в других операциях и разработках.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Они – уже "засвеченные" сотрудники ГРУ. Что обычно делают с засвеченными оперативниками разведуправления? Их либо убирают на преподавательскую должность, или прячут, или "закапывают в землю" после трагических стечений обстоятельств. Трудно спрогнозировать, что там с ними будет. Вариантов – множество. Все зависит от того, нужны ли они еще в оперативной разработке, или нет. Это также зависит от хода и течения какой-то оперативной разработки или операции. Тут сложно предполагать или гадать", – отметил он.

Комментируя последствия скандала с отравлением Скрипаля для двусторонних отношений Великобритании и РФ, Машовец спрогнозировал, что в дальнейшем все будет зависеть от политической воли британского руководства.

"Это все зависит от руководства Британии, насколько глубоко Лондон готов идти на конфронтацию и обострение с Россией ради защиты своих национальных интересов. Что касается Евросоюза, опять-таки, то для возможного ужесточения санкционного режима из-за использования химоружия требуется решение стран ЕС. Но в этом отношении путинское/прокремлевское лобби в Евросоюзе довольно-таки неслабое. Поэтому такое решение по санкциям может носить половинчатый, не до конца однозначный характер", – отметил Машовец.

По его словам, на сегодня спрогнозировать, насколько будут (или нет) ужесточены санкции ЕС "никто не возьмется, потому что во многих странах Европы кремлевские симпатики заняли в последнее время довольно влиятельные позиции".

"Относительно США, то ситуация там сложилась другая. В Штатах сейчас у власти Республиканская партия, в которой борются два противоположных крыла. Эти политические течения у них – еще с прошлого века. Есть так называемые экспансионисты и изоляционисты. Одни выступают за то, чтобы Америка занималась исключительно своими внутренними проблемами и свела свою активность на внешней арене к минимуму. А есть другие, которые убеждают в том, что благополучие Штатов зависит от продвижения демократии, американских принципов и модель устройства государства на международной арене, в других странах. Т.е. существует два подхода к обеспечению национальных интересов и безопасности США", – пояснил координатор "ИС".

Машовец также добавил, что борьбу этих двух течений в провластной Республиканской партии "использует Кремль".

"Кремлю выгоднее, чтобы изоляционисты, которых представляет Трамп, занимали превалирующее положение в Республиканской партии, чтобы сводить активность США на мировой арене к минимуму. Это развяжет Путину руки. Видите же, что Трамп предпочитает ввязываться туда, где есть угроза появления/применения (Иран, Северная Корея) ядерного оружия или попадания оружия массового поражения в руки экстремистских или террористических организаций. Только там США проявляют какую-то активность. А в остальных случаях они пытаются минимизировать свои расходы", – подчеркнул он.

Поэтому в контексте дела Скрипаля однозначно прогнозировать ужесточение санкций против РФ со стороны США Машовец не советует.

"Это станет возможным только в той мере, если будут затрагиваться интересы внутренних правящих элит в США. Если, допустим, Путин начинает вмешиваться в основные финансовые мировые потоки, то конечно, санкции будут железобетонно ужесточаться. А Украина тоже может использоваться в этом случае как повод", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в убийстве гражданки Великобритании Дон Стерджесс в Солсбери.

Как оказалось, человек, скрывавшийся под именем "Руслан Боширов", на самом деле – офицер ГРУ, полковник Анатолий Чепига, носящий высшую российскую награду — орден "Героя Российской Федерации".

Также сайт "Сегодня" сообщал, что группа "Информационное сопротивление" заметила: "Петров" и "Боширов" отметились любопытными поездками по Европе за последние пару лет. Как не приедут – убийства или важные переговоры, "туристы" из РФ подозрительно оказывались в определенных местах Старого Света во время важных событий.

Помимо этого, в расследовании The Insider и Bellingcat даже утверждалось, что Боширов и Петров организовывали в Нидерландах кампанию против вступления Украины в ЕС.