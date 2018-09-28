Белорусская бегунья потроллила Лукашенко? 15 28.09.2018, 10:42

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Светлана Куделич

Светлана Куделич рассказала, как диктатор «учил ее бегать».

Бегунья Светлана Куделич рассказала «Прессболу», как Лукашенко «учил» ее бегать.

– Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать.

– И как?

– Не все силы отдавать, беречь, а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать, – ответила призер чемпионата Европы.

Из уст именитой бегуньи подобные фразы звучат не иначе как троллинг.