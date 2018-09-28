Активист из Гомеля: Мы обращаем внимание всего мира на табу на мирные собрания в Беларуси 28.09.2018, 10:59

Андрей Толчин

Фото: «Радыё Свабода»

Участник массовых протестов 2017 года подал на белорусские власти жалобу в ООН.

22 сентября управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало (№3241/2018) и направило белорусскому правительству для комментариев индивидуальную жалобу гомельского фрилансера, члена Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Толчина, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, накануне прошлогодней широко анонсированной «нетунеядской» протестной акции гомельские власти изолировали наиболее активных участников. Андрея Толчина обвинили в призывах в сети Facebook к участию в несанкционированном уличном шествии, назначенным на 25 марта в День Воли.

Судья Советского района Гомеля Александр Мохарев посчитал, что фрилансер не имеет права писать на личной страничке в соцсети о предстоящем массовом мероприятии и отправил его на 8 суток в ИВС за решетку. Областной судья Николай Бакунов оставил постановление о восьмисуточном аресте в силе.

Как сообщил Андрей Толчин, в стране не осталось механизмов защиты прав граждан на выражение мнения и мирные собрания, по этой причине он обратился в Комитет ООН по правам человека.

«Этим мы привлекаем внимание международного сообщества к проблемам отсутствия в стране возможности публично высказать свое мнение и фактического табу на свободу мирных собраний», - подчеркнул фрилансер.

По словах правозащитника Леонида Судаленко, названного в прошлом году властями «адвокатом дармоедов», это уже восьмая жалоба гомельских участников протестных акций 2017, зарегистрированная в КПЧ ООН.

Сейчас идет коммуникация с белорусским правительством по жалобам арестантов Владимира Кацоры (12 суток), Валерия Репнина (5 суток), Владимира Непомнящих (заявитель протестной акции 17 февраля в Гомеле), Артема Ковалева (10 суток), Виктора Рубцова (14 суток), Аллы Романчик (2 суток и штраф) и Натальи Щукиной (2 суток и штраф).