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Делегация Македонии устроила демарш на выступлении своего президента в ООН

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  • 28.09.2018, 11:05
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Георге Иванов

Георге Иванов призывает к бойкоту референдума об изменении названия страны.

Заместитель министра иностранных дел Македонии и часть македонской делегации покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Георге Иванова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой РТС.

В своей речи президент Македонии раскритиковал чиновников США и ЕС, которые посетили страну для поддержки будущего референдума о переименовании страны.

Он также призвал македонцев не участвовать в голосовании в воскресенье, утверждая, что изменение названия Македонии является "грубым нарушением ее суверенитета".

"Мы покинули зал заседаний ООН во время выступления Иванова, потому что не хотим легитимизировать его скандальные заявления, полные манипуляций, ненависти и вражды", - написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Македонии Андрей Жерновский.

По его словам, открытый призыв к бойкоту референдума "является настоящим призывом к самоизоляции, чрезвычайно безответственным перед нынешним и будущим поколениями".

Референдум, который запланирован на 30 сентября, разделил страну. Консервативная оппозиция призывает бойкотировать голосование.

На референдуме речь идет о соглашении с Грецией, которое переименовывает страну в "Северную Македонию" и решает длительный спор по поводу использования слова "Македония".

Граждане страны должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии между Республикой Македония и Греческой Республикой?"


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