В Минске во время обхода квартир напали на учительницу 41 28.09.2018, 11:25

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Один из жильцов посчитал визит педагога незаконным.

Вечером 7 сентября Анастасия Станкевич, школьный педагог-психолог, проходила всеобуч. В подъезде чижовской многоэтажки, рассказывает она, на нее напал жилец одной из квартир, который посчитал визит педагога незаконным. Он тащил Анастасию за волосы в свою квартиру и оскорблял, пишет tut.by.

Анастасия работает педагогом-психологом в минской школе третий год. В начале каждого сентября ее обязанности пополняются всеобучем. Педагогу нужно обойти квартиры в закрепленном за ней районе и записать не только количество проживающих детей, но и личную информацию о родителях и собственниках жилья. На эту работу выделяется две недели. За Анастасией закреплено пять подъездов в чижовских многоэтажках — это 113 квартир.

— В ту пятницу я пошла проходить всеобуч вечером, — Анастасия и через три недели говорит о случившемся с волнением. Мне нужно было собрать полную информацию обо всех детях моего участка. Это не так легко, несмотря на то, что по каким-то квартирам данные у меня уже есть. Но дети рождаются, семьи переезжают. И о тех, кто не ходит в детский сад, узнать помогает только личный визит. Я уже попадала в неприятную ситуацию, когда в одной квартире мне несколько раз не открыли дверь, как результат — пропустила незарегистрированного ребенка, а он взял и пришел в следующем году в школу, где для него не было места. Поэтому я понимаю необходимость обойти каждую квартиру.

Мы стоим с Анастасией возле подъезда, в котором три недели назад на нее напали.

— Я очень сильно тогда испугалась и не столько за себя, сколько за дочку.

Анастасия взяла с собой на всеобуч дочку-первоклассницу. Девочку не было с кем оставить, и мама решила, что вместе не только веселее, но и продуктивнее.

— Случается, люди не открывают тебе дверь или отказываются отвечать на вопросы, не понимают, кто я и зачем пришла. Возможно, пугаются. Я подумала, что если я буду с ребенком, то дверь откроют быстрее. Этот мужчина с первого этажа открыл быстро и сразу стал общаться очень агрессивно, правда, через щель тамбурной двери. На мои вопросы у него был один ответ: кто ты такая, зачем звонишь в мою дверь, покажи подтверждение, что ты из школы и законно собираешь информацию.

Учителям, которые проходят всеобуч, никто не выдает ни удостоверения, ни даже справки, которые могли бы подтвердить, что они на работе и выполняют постановление Совмина № 1493. Некоторые горожане и вовсе до сих пор не знают о существовании всеобуча, несмотря на то, что уже не первый год школьные педагоги ходят по домам с тетрадкой. И если перед проведением каких-либо коммунальных работ на дверях подъезда вешают оповещение, то перед началом всеобуча никаких оповещений населения не проводится. Учитель вынужден самостоятельно искать возможности зайти в закрытые домофонами подъезды, а потом и в квартиры.

— Когда я поняла, что разговора с этим человеком не выйдет, попыталась завершить общение и идти дальше. — Анастасия хорошо помнит все подробности того вечера.

Анастасия с дочкой успешно прошли весь подъезд и уже спускались по ступенькам, чтобы вернуться домой. Но когда они оказались на первом этаже, из квартиры выбежал тот самый мужчина и начал громко кричать и оскорблять педагога.

— Он говорил, что я недалекая, раз делаю эту работу, что я нарушаю своими визитами закон, беспокою его без дела. Я была напугана, повернулась к нему спиной и уже сделала шаг в сторону двери, но он резко схватил меня за одежду и волосы и начал тащить в свою квартиру. Конечно, я растерялась и не сразу поняла, что происходит. Но потом, — Анастасия заметно волнуется, — глянула на дочку и увидела, что у нее от страха дрожит нижняя челюсть, и она не может сказать ни слова. Я вырвалась, и мы с дочкой быстро выбежали из подъезда.

Надавший выскочил вслед и продолжал преследовать Анастасию с дочкой еще около 30 метров.

— Помогла моя коллега, которую я встретила совершенно случайно: она прогуливалась с внуком. Когда этот мужчина ее увидел, то стал менее агрессивен. Моя коллега фактически закрыла нас и начала рассказывать мужчине, что я действительно педагог и на самом деле моя обязанность проходить всеобуч.

Уже дома Анастасия позвонила в милицию.

— Наряд милиции приехал быстро, я написала заявление. На днях мне пришел ответ о том, что с нападавшим проведена профилактическая беседа. Но у меня возникают вопрос, как можно предотвратить такие ситуации в будущем? Получается, что мы, учителя, никак не защищены во время прохождения всеобуча, нам могут не открывать двери, нас могут оскорблять и теперь, оказывается, тащить за волосы в свою квартиру.

«Каждый педагог проходит через всеобуч»

— Мы не можем приставить к каждому педагогу, который проходит всеобуч, охранника, — поясняют в управлении образования Заводского района. — Через всеобуч проходит каждый педагог, сегодня в нем участвует даже администрация школ, кроме директора. И специалисты, которые сейчас работают в нашем управлении, тоже когда-то занимались всеобучем.

В управлении признают, что произошедшая с их педагогом ситуация выявила неидеальную систему организации всеобуча, и обещают уже к новому учебному году принять меры, которые от них зависят.

— Мы хотим сделать для педагогов справки, подтверждающие их статус сотрудника учреждения образования. К сожалению, невозможно отправлять по одному адресу несколько педагогов, их попросту не хватит: адресов всеобуча дается много. Еще мы обращались в правоохранительные органы и просили приставить к нашим учителям милиционера. Но они тоже ссылаются на нехватку кадров.

В управлении образования видят выход во внесение изменений в законодательную базу, регламентирующую организацию всеобуча.

— Мы всего лишь выполняем постановление Совмина, которое фактически не меняется много лет. Такие ситуации, как с Анастасией, происходят не только на территории нашего района. Но все равно всеобуч важен: он помогает подготовить школы к определенному количеству детей, с помощью всеобуча мы выявляем случаи домашнего насилия.

— Может ли педагог отказаться проходить всеобуч?

— Когда учитель устраивается на работу, он подписывает свою должностную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка, где все прописано о его нагрузке. Всеобуч дается в нагрузку практически каждому педагогу. Освобождаются от него только в исключительных случаях.

— Учитель проходит всеобуч в свое свободное время. Как вознаграждается такая работа?

— Если говорить о Заводском районе, то каждое дополнительное движение наших педагогов мы стараемся оценить. За всеобуч учитель может взять отгулы или получить премию.

— Как педагогу поступить в ситуации, если во время всеобуча с ним что-то случилось?

— В первую очередь, сообщить в милицию, руководству школы и управлению образования. От имени управленческой структуры мы напишем заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. В будущем важно верно организовать работу по этому адресу, чтобы не подвергать педагогов опасности. Если учитель пострадал, мы можем выделить материальную помощь на его восстановление.