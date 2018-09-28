Крушение Ил-20: Путин «сдулся» 28.09.2018, 11:32

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Сирийская кампания приняла для РФ неожиданный оборот.

Внимание мировых СМИ сейчас приковано к ситуации в Сирии после того, как 18 сентября там был сбит российский ИЛ-20. Минобороны РФ заявило, что оно «оставляет за собой право на адекватные ответные действия», а несколькими днями позже глава отечественного оборонного ведомства сообщил, что Россия поставит в Сирию ЗРК С 300 и будет сбивать все самолеты, нарушившие воздушное пространство этой страны.

Свое мнение и об инциденте со сбитым самолетом, и о вероятности поставок в Сирию российских С 300 высказал в интервью rusmonitor.com известный политолог, историк и журналист Авраам Шмулевич.

– Авраам, сегодня, пожалуй, главная новость дня, которая приходит к нам с Ближнего Востока – это новость, касающаяся размещения российских ракет в Сирии. К чему это может привести?

– Начнем с этого: российско-израильская война в Сирии. Новости приходят не о размещении российских ракет в Сирии, а о заявлениях России. Это две большие разницы, потому что если мы будем принимать все заявления России всерьез, то мы должны понимать, что ракеты уже давно там есть, потому что соответствующие обещания РФ давала, если я не ошибаюсь, в апреле текущего ода. Тогда было сказано, что российские ракеты там развернуты. Кроме того, мы должны сказать, что российских ракет там уже давно нет, потому что они трижды уже выводились из Сирии, если вы помните. Это слова Путина. Еще, кстати, было личное заявление Путина о том, что российская ПВО перекроет небо над Сирией, ни одна муха не пролетит, а российские перехватчики будут сбивать любой самолет, который нарушит воздушное пространство Сирии. Однако, как видим, ничего этого не произошло. То есть, то, что говорит Россия, и то, что она делает – это, как говорится, «две большие разницы». Вопрос заключается в том, какие сценарии сейчас наиболее вероятны. Я ранжирую по степени вероятности.

Первый сценарий: я на 90 процентов уверен, что вообще ничего не произойдет. Никакие ракеты не будут развернуты, Россия даже не собиралась этого делать. Почему я делаю такой вывод? Потому что, вы знаете, сегодня открывается Генассамблея ООН, и вчера в нескольких ведущих газетах было опубликовано заявление российской стороны о том, что она готова вступить в переговоры с Америкой насчет развертывания своих ракет. Это совершенно классическая российская «разводка», то, что они любят делать. Они что-то объявляют, что-то страшное и ужасное, а потом идут на попятную. Скорее всего, что изначально Россия намеревалась сделать в этот раз, так это использовать самолет как первый попавшийся предлог. То же самое было впервые, если я не ошибаюсь, в 2015 году: они собирались развернуть ракеты, и тоже были достигнуты какие-то договоренности между израильтянами и русскими. Я думаю, то же самое будет и в этот раз. Они потребуют что-то от Америки, и, скорее всего, эта тема даже не будет направлена против Израиля. Что именно они потребуют, сказать трудно. Это могут быть какие-то политические уступки, а, может быть, потребуют, чтобы на какие-то Багамские острова приехал какой-нибудь скромный скрипач из Санкт-Петербурга и привез с собой чемоданчик со ста миллиардами долларов. Он начнет продавать скрипки Страдивари, которые ему оставила покойная бабушка. И главное – они не станут смотреть даже, куда эти деньги с Багамских островов будут расползаться. Что-то Путин хочет получить от американцев, и я думаю, что описанное выше – это самый вероятный вариант. Хотя нельзя исключить и те 10 процентов вероятности, что он, что называется, закусит удила и будет оставаться.

По поводу самого этого инцидента. Никто в Израиле и на Западе не принимает всерьез утверждения о том, что Россия подставила самолет. Получается совершенно фантастическое искусство израильских летчиков подставлять самолеты. Российские власти последнее время поставляют миру очень изысканные политические анекдоты. До этого был беззащитный российский бомбардировщик, если вы помните, и тут снова появляется беззащитный самолет. Тут даже дело не в том, что израильтяне смогли подставить российский самолет, а в жалобе русских, что израильтяне сообщили только за минуту до подлета истребителя. Речь идет о самолете военной разведки. Мы смотрим, что у Израиля появляется сообщение о том, что израильтяне сбивают или наоборот – не сбивают российский самолет, который вторгается в воздушное пространство. В этом сообщении мелькает само собой разумеющееся, что Израиль видел этот самолет с момента взлета. Скажем, был российский самолет, который некоторое время назад залетел на Голанские высоты на несколько километров. И сообщения Минобороны нашего, которое говорит, что мы видели, как он взлетает с аэродрома, но решили, что опасности нет, а когда он подлетел, мы предупредили русских, чтобы он развернулся. То есть официально Израиль видел самолет с момента взлета. Я думаю, они его видели с того момента, когда пилоты начинают пить кофе перед полетом.

Вы знаете, что Израиль и Россия конкурируют на рынке вооружений. На этом рынке все конкурируют. Здесь нет никаких союзов. Америка конкурирует с Францией, Франция – с Германией, Германия – с Украиной, Украина – с Россией и так далее. Получается такая антиреклама российских систем вооружения. Если они не могут ничего абсолютно, кто их будет покупать? Они тоже продают свою электронику… Я не удивлюсь, если это какой-то очень тонкий демарш Минобороны, разных организаций обороны. Может, это вообще какие-то конкуренты из третьей страны, какие-нибудь французы заплатили Шойгу, чтобы он опустил качество российского оружия и какому-нибудь Катару продал свои системы обнаружения. Это, повторяю, полный анекдот, но, как часто бывает в современной российской истории, анекдоты становятся реальностью. Если русские действительно разместят систему С 300, что произойдет? Это уже очень старая система (производится с 1975 года, на вооружении ПВО СССР с 1978. – Прим.ред.), с которой, как утверждают в один голос израильские эксперты, Израиль может бороться. То есть, считается, что С 300 для израильских военных не представляет угрозы. Но проблема в том, что она контролирует небо Израиля вплоть до международного аэропорта Бен Гурион. То есть сирийцы получают возможность сбить любой гражданский самолет. Учитывая, как сирийская армия стреляет… Это тоже анекдот. Сирийцы сбили российский самолет, а виноват Израиль… Так вот, учитывая, как сирийцы стреляют… они могут даже ненамеренно выстрелить. Это даже не мое мнение, это официальное заявление израильского руководства всех уровней: и Министра обороны, и Премьер-министра, что если система С 300 будет развернута в Сирии, то она будет немедленно уничтожена, не зависимо от того, будут там российские экипажи или нет. Когда впервые встал вопрос о развертывании этих систем, ведущие эксперты в сфере обороны опубликовали данные, что Израиль уничтожит эти системы, во-первых, немедленно после их развертывания, во-вторых, не зависимо от того, будут ли там российские экипажи. В этом случае, я думаю, можно не сомневаться: если русские все-таки окончательно потеряют голову и развернут СС 300 в Сирии, то есть передадут эти системы сирийцам, то они будут уничтожены в тот же день, так как дать сирийцам возможность сбивать гражданские самолеты… Израиль на это пойти не может. Как будут развиваться события в этом случае? Я думаю, что Россия, надеюсь, понимает, а если даже не понимает, то ее быстро научат, что возможности российской группировки совершенно не идут в сравнение с возможностями израильской армии. Это тоже интересный момент.

После заявления Шойгу я лично видел два материала. Первый – в израильской прессе были опубликованы данные о F-35. Это новейший современный самолет, который находится на вооружении Израиля. Также ведущий американский эксперт опубликовал статью о том, что F-35 будет играть очень серьезную роль во время войн на Ближнем Востоке. Кроме того, ранее были опубликованы сообщения о том, что в июне этого года глава Ирана неожиданно отправил в отставку командующего иранской ПВО. По неподтвержденным сообщениям в прессе, это было сделано после того, как F-35 было нарушено воздушное пространство Ирана. Что они там делали – не говорится, но в результате появились такие вот «вбросы», которые показывают русским, что они со своим стреляющим «корытом» не в состоянии сбить совершенно ничего.

Пойдет ли на это Израиль? Израиль, конечно, не хочет столкновения с Россией, оно нам не нужно. На самом деле российское присутствие в Сирии Израилю не очень мешает. Какие две заявленные Россией цели? Первое – уничтожение ИГИЛ. Как бы уничтожаете – и прекрасно. Израиль ничего против не имеет, ИГИЛ – такой же наш враг. Второе –стабилизация режима Асада, но в отличие от Запада, Израиль никогда не говорил, что режим Асада должен уйти. Израиль понимает, что замены ему не видно, а Асад, в принципе, способен на цивилизованное соблюдение договорённости, если ему предварительно «настучать по башке».

То есть никаких особых причин выгонять Россию у Израиля нет, но эти причины могут появиться у союзников Израиля. Во-первых, Россия на самом деле является «крышей» Ирана. То есть Иран – страна, которая официально ставит своей целью уничтожение Израиля, которая пытается создать на израильских границах группировки, то есть фактически свою армию, вооружить ее современным оружием, натренировать несколько десятков тысяч уже не боевиков, а профессиональных военных и разместить их на наших границах. Понятно, что Израиль сделает все, чтобы этого не допустить. Вторая цель – те иранские части, которые уже находятся на территории Сирии, должны выйти за израильские границы. Израиль недавно заявил, что будет отстаивать свое право уничтожать иранские цели на территории Сирии. Если Россия выступает в качестве союзника Ирана и хочет дать Ирану возможность готовиться к войне с Израилем, значит, она является таким же нашим врагом. И если сирийские ПВО, которые вооружены Россией, или, тем более, российские ПВО попытаются сбить израильский самолет, они будут уничтожены. Израиль будет сбивать российские самолеты, в этом нет никакого сомнения. И могут быть силы, которые даже в этом заинтересованы, потому что, во-первых, Саудовская Аравия – страна, для которой Иран представляет даже большую угрозу, чем для Израиля. Вы знаете, что поддерживаемые Ираном силы воюют на южных границах королевства. Саудовской Аравии было бы крайне желательно выгнать Иран вообще с Ближнего Востока, включая Сирию, Ирак, и даже нанести ему военное поражение. Если поступит предложение о военном союзе Израиля и Саудовской Аравии, ведущей страны арабского мира, то, я думаю, Израиль согласится. В таком случае может появиться сила, которая захочет использовать этот предлог для серьезной войны с Россией.

Вторая сила – это США. Потому что сейчас, вы знаете, идет расследование российского следа, влияния России на Трампа. Вчера Трамп попытался отправлять в отставку прокурора Розенстайна, это второй человек в американском Минюсте. Он также занимался расследованием, но Трамп не может уволить Мюллера, поэтому он уволил, кого мог. То есть, видимо, что-то там «копают». В ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс, в которых республиканцы рискуют претерпеть поражение и потерять большинство. Если обвинения в сотрудничестве с Россией для Трампа будут серьезными, смогут серьезно повлиять на перспективы республиканцев, то администрация может искать лучший способ доказать, что Трамп не является агентом России. А лучший способ – это начать войну с Россией.

Следовательно, нельзя исключить, что в этом случае американцы воспользуются данным инцидентом и скажут русским: «Хотите разворачивать – разворачивайте», то есть используют инцидент как казус белли. Еще одна возможность, почему русские подняли этот вопрос, чего они, собственно хотят… Когда впервые был поставлен вопрос о поставках С 300 в Сирию, было заключено соглашение между Израилем и Россией о том, что Россия отказывается от этих поставок, а Израиль, в свою очередь, отказывается от поставок беспилотников и других вооружений для Украины. Можно сказать, что израильтяне обвели русских вокруг пальца, что они продали русским шкуру не принадлежащего им неубитого медведя. Тогда администрация Обамы практически ввела эмбарго на поставку оружия в Украину. Израиль, конечно, не стал нарушать это эмбарго. Я знаю, что были частные израильские фирмы, которые пытались что-то сделать, поставить вооружение Украине, так вот они были закрыты очень жестко по требованию американцев. То есть Израиль в любом случае не мог поставлять оружие Украине.

Теперь, как вы знаете, американцы, администрация Трампа, сняли эмбарго и начали поставки летального оружия Украине, поэтому, естественно, может встать вопрос о поставках израильского оружия. Возможно, имеет место предупредительный удар России, направленный на то, чтобы Израиль все-таки не поставлял беспилотники Украине.

– После того как Россия отказалась от атаки на Идлиб, российские и западные источники оценивают этот шаг с диаметрально противоположных позиций. Российские, близкие к Кремлю СМИ, пишут о том, что, мол, мирными средствами удалось достичь важных геополитических целей, а западная пресса пишет, что Россия «прогнулась» под внешним давлением. Кто прав?

– Идлиб – это провинция на Севере Сирии, которая контролируется сирийской оппозицией. Там намечалась совместная операция сирийской армии с Ираном при поддержке российских ВВС для того, чтобы взять ее под контроль. Кроме провинций, которые населены курдами, это один из последних неподконтрольных Асаду анклавов в Сирии. Россия громко заявила о том, что они пойдут вперед и все зачистят, потому как нельзя посягать на суверенитет Сирии и все такое. В итоге, как обычно, Россия «сдулась». В Кремле это умеют делать: объявили о своей победе, но реально турки показали русским и сирийцам, где их место. Я думаю, что это также большое поражение Ирана, потому что вопрос присутствия России в Сирии – это вопрос, на который нет вразумительного ответа, но четко можно понять, что главный союзник России – это Иран, который хотел бы создать шиитскую империю, то есть взять под контроль все населенные шиитами территории. Они объявили сирийских алавитов шиитами, хотя это очень с точки зрения ислама спорно, но Иран через населенные шиитами районы Ирака получает выход на Сирию, на населённую алавитами провинцию Латакию, север Сирии, получает также выход к Средиземному морю, дальше – Ливан. То есть он хочет контролировать побережье Средиземного моря, стать державой трех морей, включая Персидский залив, Каспийское море и Средиземное море. Это, конечно, очень сильно повысило бы геополитические позиции Ирана, его потенциал, возможность угрожать не только Израилю, но и непосредственно Западной Европе. Но эти планы не вызывают никакого энтузиазма у турок. Также надо понимать, что в российской перспективе главный противник России на юге – это Турция. Мы все помним бесконечные русско-турецкие войны, но для турецкого массового сознания главный противник – это не Россия. Россия оттеснена на некую периферию. Главный исторический противник для турок – это кровавый шиит. Турки – сунниты, иранцы – шииты, и между двумя этими империями – Османской и Персидской – шли кровавые войны на протяжении многих веков. И хотя они друг другу улыбаются и клянутся в вечной дружбе, усиления Ирана Турция ни в коем случае не хочет, коридор Иран – Сирия Турции был бы не менее неприемлем, чем Израилю. Турция практически оккупировала юг Сирии, взяла его под свой контроль и недавно заявила, что она не собирается его отдавать. Русские грозно сказали, что они не потерпят угрозы территориальной целостности Сирии. Это, конечно, является поражением России, но в большей степени это поражение Ирана и усиление позиций Турции, которая так или иначе закрепила за собой юг Сирии.

— Если цели не достигнуты, значит ли это, что РФ потерпела поражение в войне?

– Во-первых, нельзя сказать, что Россия потерпела поражение, потому что никакие цели этой войны не были объявлены. Мы не понимаем, чего они хотят.

Говорить о том, что теперь претерпели поражение, наверное, не совсем точно, потому что они терпят поражение с самого начала. Когда ты начинаешь войну, не известно, с какими целями, которые могут быть совершенно непредсказуемыми, ты уже терпишь поражение

– Исходя из Ваших слов, получается, что Россия была каким-то агентом Ирана…

– Я убежден, что реальная причина присутствия российских войск в Сирии – то, что Иран перевел очень хороший мешочек денег на какие-то счета высокопоставленных российских деятелей самого высокого уровня. Это самое правдоподобное объяснение. В этом смысле Россия потерпела поражение. Турки в итоге вышли победителями. Турция – страна, которой больше всего выгодна такая ситуация в Сирии, она получила территориальные приобретения. Россия в Сирии пока остается, если она не начнет авантюру против Израиля, то останется там на какое-то время. На каком положении находится Асад, тоже непонятно, потому что в прессе были неоднократные сообщения о том, что российская военная полиция арестовывает каких-то высокопоставленных сирийских офицеров. Были какие-то увольнения, грабежи и так далее. Также были неподтвержденные сообщения, основывающиеся на сирийских правозащитных организациях, о том, что они арестовали руководящий состав полка, который сбил российский самолет. Имеется в виду командующий ПВО Сирии. Подтверждения этому нет. В каком состоянии находится сейчас Асад, правит он страной или нет, имеет ли больше власти, чем какой-то там президент Южной Осетии или «Донецкой Народной Республики», сказать сложно. Пока Россия находится в Сирии, она находится там в крайне уязвимом положении и полностью зависит от турок, потому что даже рейд адмирала Кузнецова показал, что РФ не может обеспечить иранской группировке Средиземное море, у нее просто не хватает мощностей. Турки в любой момент могут перекрыть черноморские проливы, тем самым перекрыв снабжение российской группировке. Без снабжения российские войска легко могут быть уничтожены тем же ИГИЛ или какими-то другими местными бандитами, поэтому положение России крайне уязвимое.

– Для чего же они там находятся, кроме того, что, вероятно, играют за чужие интересы?

– Похоже, хотят создать возможную угрозу коммуникациям, тем же нефтепроводам, сыграть на повышении и понижении цен на нефтепродукты. Если есть угроза нефтепроводам, цена повышается. Но это только гипотеза, ведь никто не знает, что они там делают.

Еще что можно сказать по поводу этой ситуации, по поводу израильско-российских отношений… В Израиле для многих был очень большой неожиданностью всплеск антисемитизма в российском обществе, а именно в российском руководстве. Призывы к бомбардировкам Израиля, которые раздавались в Думе, или вчера я читал интервью в «Московском Комсомольце» бывшего российского главкома ПВО, который предлагает создать единую систему ПВО Сирии и России, чтобы сбивать любой израильский самолет… Это призывы к прямым военным действиям против Израиля. Для многих в израильском руководстве они стали неожиданностью, хотя и для нас с вами, для тех, кто наблюдает за этой ситуацией, тоже. Думаю, руководство Израиля сделает соответствующие выводы.

Второй интересный момент – непонятно, кто правит Россией, потому что, помните, первое заявление Путина о том, что самолет – это случайность, Израиль в этом не виноват? После этого Москва поменяла свою позицию на 180 градусов. Первоначальное заявление российского Министерства обороны состояло в том, что Израиль виноват – подставил российский самолет, и Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия. Извините, но Министерство обороны у нас, по идее, является исполнителем. В России есть политическое, военное руководство. Мы знаем, кто является главным верховным руководителем России – это отнюдь не генерал Конашенков и даже не Шойгу. Министерство обороны должно было сказать, что оно готово выполнить любой приказ, который отдаст ему политическое руководство. Получается, что в России военный переворот произошел, что ли? Это на самом деле самый интригующий момент во всей истории – что происходит в верхах, и насколько Путин сохраняет контроль над страной, не является ли верховным правителем России Шойгу.