Алина Талай: Боритесь и будьте сильными 28.09.2018, 11:38

Алина Талай

Спортсменка начала тренироваться через пять дней после операции.

Белорусская барьеристка Алина Талай восстанавливается после операции на ноге. Уже через пять дней после хирургического вмешательства спортсменка вернулась в спортзал, сообщает tribuna.com.

В интервью главе БФЛА Вадиму Девятовскому Талай рассказала о сроках возвращения на дорожку.

«Все здорово. Пятый день после операции, а я уже что-то делаю в зале. Хочу всем сказать, что, даже если у вас тяжелая ситуация в жизни, какая-то травма, всегда можно найти варианты решения. Так что боритесь, будьте сильными. Всем удачи!

Уже через два месяца мне можно будет бегать. В январе буду спринтовать, прыгать и брать барьеры. Может быть, даже получится вернуться к зимнему сезону, но я не уверена. Но летом точно.

К маю, надеюсь, буду готова бегать на таком же уровне или даже быстрее. Работаю сейчас с одним из лучших в мире физиотерапевтов, так что все будет здорово», – сказала Талай.