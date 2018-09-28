Визит Эрдогана в Германию грозит обернуться скандалом 28.09.2018, 11:45

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Реджеп Эрдоган

Фото: reuters

Глава Турции рассматривает вариант отмены совместной пресс-конференции с Меркель.

Государственный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию может обернуться скандалом – лидер Турции рассматривает вариант отмены совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Эрдоган готов пойти на этот шаг, если в пресс-конференции примет участие его враг - журналист Джан Дюндар. По данным издания, Дюндар уже принял твердое решение прийти на пресс-конференцию, чтобы задать Эрдогану вопрос об арестах и преследованиях журналистов.

Джан Дюндар - бывший главный редактор Cumhuriyet, живущий в изгнании в Германии два года. Дюндара в Турции приговорили к 6 годам тюрьмы за публикацию материала, в котором утверждалось, что турецкая разведка поставляет оружие боевикам-исламистам, воюющим против правительства Башара Асада.

Эрдоган прибыл в Германию, чтобы нормализовать напряженные отношения с Берлином. Это будет непросто, учитывая аресты немецких граждан в Турции и его обвинения немецких политиков в том, что они ведут себя, "как нацисты".

Ряд немецких политиков, включая мэра Берлина, объявили бойкот официальному ужину по случаю визита Эрдогана, сообщает EUobserver. В городе также запланированы демонстрации против его визита.