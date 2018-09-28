Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть до российского уровня 28.09.2018, 11:51

Постановление вступит в силу с 1 октября.

Правительство Беларуси с 1 октября 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сказано в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на постановление Совмина №702, сообщает «Интерфакс».

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена на $7,5 (на 5,7%) со $130 до $137,5 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $71,5 до $75,6 за 1 тонну, на товарные бензины - с $39 до $41,2 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,2 за 1 тонну (была $39). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.

Как сообщалось, Минфин России 17 сентября сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть в России с 1 октября до $137,5 за 1 тонну. Средняя цена на нефть Urals за месяц с 15 августа по 14 сентября оказалась равной $74,45568 за баррель или $543,5 за тонну.