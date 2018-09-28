Павел Северинец: Церковь тоже должна принимать участие в политике 1 28.09.2018, 12:10

Павел Северинец

Один из лидеров БХД выступил перед жителями Бреста.

Книгу «Беларусалим» политика и писателя Павла Северинца презентовали в Бресте. Презентация была приурочена к 36-й годовщине со дня рождения добровольца, который погиб на востоке Украины, Алеся Черкашина, сообщает racyja.com.

«На Брестчине я часто бывал и как политик. И даже в политической ипостаси на Брестчине, в Куплине, провел 2 года и 2 месяца по политическим обвинениям. Время от времени, особенно если это связано с Алесем Черкашиным, если это происходит в церкви, приходится быть писателем, здесь есть определенные ограничения.

Я думаю, что Площадь скорее - для политики, церковь - в значительной степени для книг. Хотя, конечно, мы считаем, что церковь тоже должна принимать участие в политике, чтобы не оставлять эту сферу дьяволу.

Мероприятие посетило около 40 человек. После презентации состоялась автограф-сессия Павла Северинца и продажа изданий.