Литовский министр энергетики: Мы надеемся на поддержку США по БелАЭС 1 28.09.2018, 12:24

Жигимантас Войчюнас

Фото: delfi.lt

Жигимантас Вайчюнас заявил, что ощутил поддержку в вопросе Островецкой АЭС.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас надеется, что Вашингтон поддержит Литву в ее стремлении остановить строительство в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), а если все же станция начнет работать, то не впускать производимую ею электроэнергию, сообщает Delfi.

"Вопрос Островца поднимался по моей инициативе. Как и в отношении Nord Stream 2 (газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря – BNS) есть общий подход, что нет таких ситуации, которые бы мы трактовали как точку невозврата - на любой стадии проекта мы должны делать все, чтобы проекты не реализовывались, либо чтобы сроки их реализации перенеслись. Надеюсь на действительно солидарный вклад США в предотвращении пути ядерной угрозы на границе НАТО, а именно в Литве", - заявил BNS Ж. Вайчюнас, находившийся на этой неделе в США.

Министр также выразил надежду на то, что США будет смотреть на свои отношения с Республикой Беларусь именно через призму АЭС.

"Точно также, как Еврокомиссия связала реализацию рекомендаций стресс-тестов (БелАЭС – BNS) с отношениями Евросоюза и Беларуси, аналогичную связь должны бы провести и США, чтобы никакие вопросы отношений США с Беларуси не имели перспектив, пока последняя не реализует всех рекомендаций стресс-тестов. Такой была моя просьба, я ощутил поддержку", – сказал министр.