«Это он, Толя»: как фитнес-тренер Боширов оказался полковником ГРУ 28.09.2018, 12:44

Подробности новых разоблачений вокруг дела Скрипаля.

Обнародованные ранее данные паспортных анкет Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, дали толчок множеству дополнительных расследований об этих людях, сообщает "Новое время".

В итоге за последние дни мир узнал настоящее имя "Боширова" и основные вехи его карьеры в российской разведке. Тем временем ФСБ пришлось срочно искать источник утечек в своих рядах, а британская пресса рассказала первые данные о третьем подозреваемом в покушении на Скрипалей.

НВ собрало все новые подробности о громком деле и предполагаемых исполнителях преступлениях.

Настоящий полковник

26 сентября международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider обнародовала третью часть своего масштабного расследования о Петрове и Боширове. Ранее оба мужчины дали интервью, в котором назвали себя "бизнесменами средней руки", а цель поездки в Солсбери – туристической.

В этот раз главным объектом расследования стал Руслан Боширов – как выяснилось, в действительности его зовут Анатолий Чепига, он является 39-летним полковником ГРУ и, вероятно, даже удостоен звания "герой России".

Авторы разоблачающего материала отмечают, что искали Боширова "среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку". Зная примерный возраст подозреваемого в отравлении Скрипаля мужчины, они просматривали фотографии выпускников начала 2000-х годов.

На одном из таких снимков, где бывшие студенты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) запечатлены в Чечне, расследователям удалось обнаружить человека, напоминающего Боширова. И хотя сходство не было очевидным, дальнейший поиск среди выпускников этого же училища привел к открытому списку тех из них, кто был награжден званием "герой России".

Имя полковника Чепиги на стелле у памятника маршаллу Рокоссовскому в Благовещенске, где он окончил военное училище / Фото Bellingcat и The Insider

Возраст одного из таких "героев"- Анатолия Чепиги – примерно совпадал с возрастом "Боширова". Расследователи также установили, что человек с таким именем в 2003–2005 годах был приписан к воинской части 14-й бригады спецназа ГРУ в Хабаровске, а его фотография из системы Российский паспорт соответствует внешности "Руслана Боширова".

Выписка из системы Российский паспорт / Фото Bellingcat и The Insider

В одном из материалов на сайте училища обнаружились и подробности биографии полковника Чепиги: "Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации".

Его имя также выбито в перечне героев РФ у памятника маршаллу Рокоссовскому в Благовещенске, где находится училище.

Расследователи впоследствии предположили, что, скорее всего, Чепигу представили к награде за участие во вторжении на Донбасс, поскольку его подразделение было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года.

Bellingcat и The Insider также выяснили, что имя "Руслана Боширова" ГРУшник получил после переезда в Москву, где он закончил академию Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ (на сленге разведчиков ее называют "консерваторией").

Достоверность этого расследования вскоре подтвердило российское издание Коммерсантъ, корреспондентам которого удалось поговорить с бывшими односельчанами разведчика – жителями села Березовка (Хабаровский край), где долгое время жила семья Чепиг.

"Это он, Толя", - подтвердила изданию землячка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

Что рассказали о полковнике Чепиге его односельчане

Рассказы односельчан семейства Чепиг Коммерсантъ обнародовал 27 сентября на условиях анонимности – люди побоялись называть свои имена журналистам. Однако их свидетельства проливают свет на биографию российского разведчика, который, вероятно, стал одним из исполнителей попытки убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Собеседников попросили сказать, насколько знакомый им Анатолий Чепига похож на "Руслана Боширова". В селе Березовка рассказали, что видели Чепигу давно, около десяти лет назад, однако сходство подтвердили несколько человек – как и его учебу в военном училище.

"Руслан Боширов", он же Анатолий Чепига, дает интервью / Скриншот Russia Today

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его ["Боширов" и "Петров" давали интервью российскому каналу Russia Today], - рассказала Коммерсанту одна из собеседниц, узнавшая Чепигу на всех материалах. - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ (Благовещенск). Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше".

По данным издания, отец Анатолия Чепиги в 1990-е был директором специализированной передвижной механизированной колонны Ивановская в Березовке, потом устроился в воинскую часть. Мать работала бухгалтером.

Посло окончания военного вуза Чепига уехал по распределению. По сведениям односельчан, он женат, у него двое детей. "Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве", - уточняет Коммерсантъ.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, - говорит еще одна жительница Березовки. - Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным".

Что выяснила о Чепиге и третьем подозреваемом британская пресса

В свете новых данных о Боширове-Чепиге британское издание The Times предположило, что он мог лично знать Сергея Скрипаля, которого разведчик совместно с "Александром Петровым" пытался отравить. Таким образом, у него мог быть еще и дополнительный личный мотив исполнить это преступление

"Анатолий Чепига принимал участие в Чеченской войне, а Сергей Скрипаль в свое время предоставил британской разведке список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне", - пишет The Times.

Издание подчеркивает, что карьера Чепиги, к тому же, поразительно похожа на карьерный путь в разведке самого Скрипаля, экс-сотрудника ГРУ и бывшего двойного агента. "И это может иметь большое значение в продолжающемся расследовании покушения на убийство", - резюмирует газета.

Подозреваемые в покушении на Скрипалей

В свою очередь, влиятельное британское издание The Telegraph обнародовало информацию о том, что британская полиция установила личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипаля в Солсбери.

По данным контртеррористического подразделения полиции, на которые ссылается газета, третий подозреваемый также является агентом российской военной разведки.

Предположительно, он помог спланировать атаку, осуществленную позже "Бошировым" и "Петровым" – еще до того, как они привезли нервно-паралитическое вещество класса Новичок на территорию Великобритании.

Имя этого агента не раскрывается, однако известно, что в ходе подготовки к покушению он также приезжал в Британию.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - пишет издание.