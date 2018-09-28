Видеофакт: Как реакция водителя спасла всю семью 28.09.2018, 12:46

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Белорусы ехали на авто с отдыха.

Неосвещенная трасса, усталость от долгого пути, свет фар встречных авто: условия — хуже не придумаешь. И в этот момент сбоку на трассу выезжает автомобиль. Читатель onliner.by Алексей, который вместе со своей семьей возвращался с отдыха, каким-то чудом сумел избежать аварии.

— Всей семьей ехали с отдыха: двое детей и я с женой. Было около четырех часов утра. Водитель, который выезжал со второстепенной дороги, по всей видимости, мою машину не заметил, — рассказал Onliner.by Алексей.

Очевидно, что водитель, который выехал Алексею наперерез, собирался повернуть налево и контролировал ситуацию справа. А налево в нужный момент он не посмотрел и не увидел автомобиль, который приближался к нему.

— Реакция спасла и всю мою семью, и другого водителя тоже, — отметил наш читатель.

Он сумел среагировать и свернул на полосу встречного движения, а затем удержал машину, не допустив заноса.

Любопытна реакция супруги водителя. Первоначальный испуг сменился, как показалось, даже легким возмущением.

— Лешечка, миленький, что ты делаешь? Что это было?

— Не заметил человек меня.

— Какой человек?