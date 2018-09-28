США останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана 28.09.2018, 12:55

Решение принято на уровне президента страны.

США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняет военное присутствие Иран, однако роль США не обязательно будет включать военнослужащих, заявил специальный представитель страны по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает «Голос Америки».

Джеффри пояснил недавние комментарии высокопоставленных лиц, после которых сложилось впечатление, что американские войска останутся в Сирии на неопределенный срок, чтобы противодействовать Ирану.

Такая задача ознаменовала бы резкое изменение миссии в Сирии, изначально санкционированной президентом Бараком Обамой с целью нанести поражение «Исламскому государству», которое также считает Иран своим противником.

Отвечая на вопрос о том, увязывает ли президент Трамп вопрос о выводе американского контингента с выходом иранских сил, Джеффри сказал журналистам: «Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии, пока не будут выполнены это и другие условия».

При этом он добавил: «Это не обязательно подразумевает присутствие американских военнослужащих».

«Есть много способов сохранить присутствие. Мы определенно поддерживаем присутствие на дипломатическом уровне», – сказал он, отметив, что пока ни один из вариантов действия не является окончательным.

«Размещенные в стране военнослужащие действуют в рамках текущей миссии – обеспечить долговечное поражение ИГИЛ», – сказал он.

В Сирии на данный момент находятся около 2000 американских военнослужащих, которые в основном дают консультации и оказывают помощь в подготовке как курдских сил, так и сирийских арабов, выступающих против президента Башара Асада.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, придерживающийся жесткой позиции в отношении Ирана, в понедельник сказал: «Мы не уйдем, пока есть иранские военнослужащие за пределами иранских границ».

Президент Ирана Хасан Роухани, беседуя в среду с журналистками, заявил, что иранские войска находятся в Сирии с целью уничтожить «Исламское государство» и останутся там столько, сколько попросит сирийское правительство.

При этом он отверг предостережения администрации Трампа, задавшись вопросом, почему США вообще вовлечены в конфликт так далеко от дома.