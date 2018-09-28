Как отреагирует Армения на активизацию военного сотрудничества Минска и Баку 1 28.09.2018, 13:02

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Беларусь поставила Азербайджану очередную партию «Полонезов».

Об этом сообщает сайт Armiya.az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Поставка осуществлена согласно межправительственному соглашению между двумя странами.

Не исключено, что в ближайшее время военное и военно-техническое сотрудничество официального Минска и Баку будет развиваться еще активней, сообщает «Завтра твоей страны».

Белорусский военпром вошел в пятерку лидеров по количеству компаний-участников III международной оборонной выставки ADEX2018, которая вчера завершилась в Баку.

В этом году в столицу Азербайджана съехались представители 224 компаний. На выставке были организованы 11 национальных стендов: Азербайджана, Китая, Франции, Ирана, Израиля, России, Сербии, Турции, Беларуси, Украины, Пакистана.

Больше всего зарубежных компаний представила Турция – 41, Россия -- 25, Израиль – 14. Продукцию белорусского военпрома на стендах в Баку презентовали 13 компаний.

Нашу страну на выставке представляли: государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника», 140-й ремонтный завод, 558-й авиаремонтный завод, 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного оборудования, холдинги «Геоинформационные системы управления» и «Системы радиолокации», холдинг «БелОМО» и его структурные единицы «Зенит-БелОМО», «Сфера», «Лемт» и «Диапроектор», а также частные компании ОКБ ТСП и «Оборонные инициативы».

В рамках выставки прошла встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили «перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества».

Эксперты считают, что в случае подписания контрактов на поставку в Азербайджан продукции белорусского военпрома у официального Минска могут возникнуть осложнения с партнером по ЕАЭС и ОДБК – Арменией.

В июне текущего года Азербайджан закупил у Беларуси партию ракетных комплексов «Полонез». Эта реактивная система залпового огня была разработана белорусскими специалистами и производится на «Заводе точной электромеханики». С 2016 года «Полонез» состоит на вооружении вооруженных сил Беларуси. Военные аналитики рассматривают этот контракт как ответ Азербайджана на состоявшуюся ранее поставку российских «Искандеров» в Армению.

Представитель МИД Армении тогда выразил сожаление по поводу поставки комплексов Баку.

— Учитывая то, что Беларусь является дружественной для нас страной, участвует вместе с нами в ряде многосторонних форматов и имеет союзнические обязательства, для нас очень прискорбно, что Беларусь продает оружие государству, находящемуся с нами в конфликте, — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.