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Прививка к пропаганде

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  • Николай Статкевич
  • 28.09.2018, 13:08
  • 2,086
Николай Статкевич

За объективной картиной происходящего надо обращаться к запрещенным диктатурой интернет-порталам.

Вопреки мнению многих, телевидение - самое необъективное из всех средств массовой информации. Оно позволяет с помощью специально подобранных телевизионных "картинок" и "голоса за кадром" легко манипулировать взглядами миллионов людей.

Особенно опасно, когда такое манипулирование ведется из-за границы. Это дает возможность чужому государству формировать взгляды граждан другой страны.

Лучшая защита от манипулирования телезрителями - многообразие телевизионных каналов с разными позициями. Столкнувшись с различными "картинками" по поводу одного события, люди "включают мозг" и формируют свою точку зрения на это событие. Опираясь на собственный опыт и знания.

Белорусский "пересидент" за дотации на поддержание своей диктатуры отдал Москве большую часть нашего телевизионного пространства. Из 8 бесплатных для потребителей телевизионных каналов - 5 полностью или частично российские. Причем, они намного лучше финансируются. И поэтому значительно профессиональнее и популярнее среди белорусов, чем те, которые ежедневно демонстрируют смертельно надоевшую всем физиономию с зачесом.

Проблема в том, что Россия сейчас воюет. У нее открытая война в Сирии, спрятанная война с Украиной и холодная война с Западом. А СМИ воюющей страны переходят в режим военной пропаганды, объективности от которой ждать не приходится. У военной пропаганды другие цели - внушить гражданам уверенность в правоте их государственных руководителей и ненависть к противнику.

Если бы все белорусы смогли посмотреть украинское телевидение, то они увидели бы похожий подход. Только с противоположными оценками. Это понятно - страна воюет. Поэтому украинское телевидение тоже работает в режиме военной пропаганды. Хотя и с большим разбросом мнений - там многие десятки телевизионных каналов, большинство из которых частные, и большая свобода СМИ.

Из-за продажности одной персоны нейтральная Беларусь оказалась под воздействием чужой военной пропаганды. Под телевизионной пропагандистской оккупацией. Это формирует искаженный взгляд на мир, втягивает нас в чужие войны.

Выход из этого простой. Надо дать свободу развития собственному телевидению. Пусть будут многие десятки интересных белорусских каналов, свободные в творчестве и информационной политике. Они заберут симпатии большинства наших телезрителей.

Что касается чужой военной пропаганды, то здесь возможно два подхода. Или мы запрещаем ее у себя всю. Или позволяем, но сразу от всех сторон конфликтов - люди увидят, как работают телеканалы противоборствующих сторон и получат прививку к чужой военной пропаганде.

К сожалению, возможно все это станет только в свободной Беларуси. А сейчас тем, кто хочет иметь объективную картину происходящего, надо обращаться к информационным интернет-порталам. Особенно к тем, которые заблокированы диктатором. Таким, как "Хартия-97". Ведь если запрещают, то значит считают их наиболее важными среди альтернативных СМИ.

Николай Статкевич, «Фейсбук»


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