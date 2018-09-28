закрыть
28 сентября 2018, пятница, 15:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Видеохит: Американец приманил десятки енотов игрой на флейте

12
  • 28.09.2018, 13:19
  • 2,270

Животные собрались вокруг музыканта, чтобы послушать.

В США в лесу Брашер местный житель устроил концерт для енотов. Об этом в четверг, 27 сентября, пишет Daily Mail.

Мужчина играл на флейте возле дороги, а более 20 животных вышли из леса и собрались вокруг него, чтобы послушать.

Судя по видео, животные выбежали из леса и собрались вокруг музыканта, чтобы послушать флейту.

По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип