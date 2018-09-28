Видеохит: Американец приманил десятки енотов игрой на флейте 12 28.09.2018, 13:19

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Животные собрались вокруг музыканта, чтобы послушать.

В США в лесу Брашер местный житель устроил концерт для енотов. Об этом в четверг, 27 сентября, пишет Daily Mail.

Мужчина играл на флейте возле дороги, а более 20 животных вышли из леса и собрались вокруг него, чтобы послушать.

Судя по видео, животные выбежали из леса и собрались вокруг музыканта, чтобы послушать флейту.

По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей.