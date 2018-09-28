«Я даже в ближайший магазин на машине езжу» 10 28.09.2018, 13:35

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Гродненские водители рассказали, готовы ли пересесть на велосипед.

Сайту Гродно 015.BY стало интересно, кто из городских автомобилистов готов отказаться от "железного коня" в пользу двухколесного друга.

Анна, 36 лет, продавец в магазине «Нарочь», водительский стаж – 6 лет

"Считаю, что без машины легко можно обойтись, за исключением непредвиденных ситуаций. На машине, признаться честно, езжу редко Все больше предпочитаю велосипед. На работу, по городу меня чаще всего можно увидеть на велосипеде. С мужем прививаем у детей любовь к этому транспорту. Считаю, что велодвижение у нас в городе не очень развито. Но радуемся, что с каждым годом этому вопросу уделяется все больше внимания".

Сергей, 43 года, строитель в строительной компании, водительский стаж– 25 лет

"Признаться честно, не вижу своей жизни без машины! Мало того, что на работе без нее никак, так еще и после работы она очень выручает: то жену с работы забери, то сына на тренировки завези. Я без машины никуда! Не отказался бы от нее ни за что, а на велосипед бы тем более не променял!"

Вацлав, 48 лет, энергетик в СПК, водительский стаж – 30 лет

"Уже и не представляю жизни без машины. Если дома еще можно без нее обойтись, то на работе – это неотъемлемый элемент. Но летом с огромным удовольствием оставляю машину около дома и отправляюсь на работу на велосипеде. Зимой, как вы понимаете, так сделать не получается, хоть и очень жаль. Люблю активно проводить время, а велосипед – это идеальное средство передвижения: здоровье укрепишь, мышцы подтянешь, да еще и свежим воздухом подышишь. Полностью от автомобиля я бы, конечно, не отказался (только если в выходной день или день против автомобиля). Хочется верить, что развитию велодвижения в городе будет уделяться еще больше внимания!"

Кирилл, 26 лет, электрик в ЖЭК, водительский стаж – 8 лет

"Как сдал на права, родители сразу подарили машину. С того времени с автомобилем не расстаюсь. Я настолько разленился с появлением автомобиля в моей жизни, что даже в ближайший магазин езжу. Велосипеды особо не люблю".

Лина, 24 года, в декретном отпуске, водительский стаж – 4 года

"Когда получила права, долго не ездила. Но с появлением ребенка все изменилось, права мне очень пригодились. Сейчас — только на машине. Отказаться от машины не смогла бы ни полностью, ни частично, хотя я за велосипеды. Считаю, что покататься на них и приятно и полезно. Особенно всей семьей, сразу чувствуется, что мы становимся ближе. Хотелось бы, чтобы в Гродно было больше велосипедных дорожек. Считаю, что этому вопросу можно было бы уделить и больше внимания".

Вероника, 20 лет, студент ГрГУ им. Янки Купалы, 4 курс, водительский стаж – меньше 1 года

"Машиной пользуюсь только тогда, когда папа дает. Своей пока нет, да и нет необходимости, если честно. Пока вполне устраивает общественный транспорт. Город у нас небольшой, можно и пешком. К велосипедам отношусь очень положительно. Это ведь и удобно, и полезно, да еще и стилево! Мне кажется, что у нас мало внимания уделяется велодвижению: нет достаточного количества велодорожек, стоянок для велосипедов. Можно было бы открыть больше пунктов, где можно взять велосипед напрокат".